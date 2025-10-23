El valor de la VTV en octubre y quiénes están exentos de pagarla
En caso de transitar sin este trámite obligatorio, el conductor se expone a multas elevadas. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo principal reducir los accidentes de tránsito, asegurando el correcto funcionamiento de los coches a través de diferentes inspecciones. Durante la inspección, se revisan aspectos fundamentales como frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos.
La VTV es un trámite obligatorio que deben presentar todos los conductores, aunque existe un grupo específico de usuarios que no tienen la obligación de realizar esta inspección. En caso de transitar sin este documento, el conductor se expone a elevadas multas.
VTV: cuánto cuesta en octubre 2025
En octubre, la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un costo de $63.453 para los autos particulares y de $23.858 para las motocicletas. Por otro lado, este es el valor de la inspección en la Provincia de Buenos Aires:
- Automóviles hasta 2.500 kg: $79.640
- Automóviles de más de 2.500 kg: $143.353
- Remolques hasta 2.500 kg: $47.784
- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676
- Motocicletas de 50 a 200 cc: $31.856
- Motocicletas de 200 a 600 cc: $47.784
- Motocicletas de más de 600 cc: $63.712
Es importante resaltar que jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos salarios mínimos pueden acceder a un 50% de descuento presentando la documentación correspondiente al momento de realizar este trámite.
Quiénes no deben pagar la VTV
Las personas con discapacidad que sean titulares de un vehículo, o que utilicen un auto perteneciente a un familiar directo para su traslado, están exentas del pago VTV. Para acceder a este beneficio, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que acredite la condición.
Por otro lado, los adultos mayores, jubilados y pensionados también pueden realizar la VTV sin abonar la tarifa, siempre que sus ingresos no superen dos haberes mínimos y sean titulares del vehículo.
Además, ciertos vehículos vinculados con servicios públicos y de emergencia, como los autos municipales y las unidades del cuerpo de bomberos, están exentos del pago de la VTV. Sin embargo, estos vehículos deben realizar la verificación técnica para asegurar que circulan en óptimas condiciones.
