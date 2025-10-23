El valor de la VTV en octubre y quiénes están exentos de pagarla

Por otro lado, los adultos mayores, jubilados y pensionados también pueden realizar la VTV sin abonar la tarifa, siempre que sus ingresos no superen dos haberes mínimos y sean titulares del vehículo.

Además, ciertos vehículos vinculados con servicios públicos y de emergencia, como los autos municipales y las unidades del cuerpo de bomberos, están exentos del pago de la VTV. Sin embargo, estos vehículos deben realizar la verificación técnica para asegurar que circulan en óptimas condiciones.