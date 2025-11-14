VTV: una a una, las claves de la verificación que tenés que tener en cuenta antes de realizarla

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.354

Motos de 200 a 600 cc: $47.785

Motos de más de 600 cc: $63.713

Quiénes pueden realizar la VTV de forma gratuita

Hay vehículos que no deben presentarse durante los primeros kilómetros o años de uso:

Autos 0 km: no realizan la revisión durante los primeros 3 años o hasta alcanzar los 60.000 km , lo que pase primero.

Motos nuevas: la excepción se aplica durante 1 año, siempre que no superen los 80.000 km.

También existen casos donde la revisión puede solicitarse sin costo, si se presentan los documentos correspondientes:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo y un vehículo con bajo valor fiscal.

Personas con discapacidad , independientemente de si el vehículo tiene adaptaciones.

Familiares directos a cargo de una persona con discapacidad, incluso si el vehículo no está registrado a su nombre.

Las sanciones por circular con la oblea vencida

Conducir sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede implicar fuertes sanciones. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas alcanzan los $41.000, y las autoridades pueden incluso retener el vehículo hasta que se regularice la situación. En la Provincia, los montos varían entre $34.000 y $113.000, según la gravedad de la infracción.