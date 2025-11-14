VTV: una a una, las claves de la verificación que tenés que tener en cuenta antes de realizarla
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Precio de la VTV en noviembre 2025
En la Ciudad de Buenos Aires, el costo actual del trámite es de $63.453 para autos y $23.858 para motos.
En la provincia de Buenos Aires, la tarifa asciende a $79.640 para vehículos de hasta 2.500 kilos y a $31.856 para motos de baja cilindrada.
Además, se aplican los siguientes valores según categoría:
-
Vehículos de más de 2.500 kg: $143.354
-
Motos de 200 a 600 cc: $47.785
-
Motos de más de 600 cc: $63.713
Quiénes pueden realizar la VTV de forma gratuita
Hay vehículos que no deben presentarse durante los primeros kilómetros o años de uso:
-
Autos 0 km: no realizan la revisión durante los primeros 3 años o hasta alcanzar los 60.000 km, lo que pase primero.
Motos nuevas: la excepción se aplica durante 1 año, siempre que no superen los 80.000 km.
También existen casos donde la revisión puede solicitarse sin costo, si se presentan los documentos correspondientes:
-
Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo y un vehículo con bajo valor fiscal.
Personas con discapacidad, independientemente de si el vehículo tiene adaptaciones.
Familiares directos a cargo de una persona con discapacidad, incluso si el vehículo no está registrado a su nombre.
Las sanciones por circular con la oblea vencida
Conducir sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede implicar fuertes sanciones. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas alcanzan los $41.000, y las autoridades pueden incluso retener el vehículo hasta que se regularice la situación. En la Provincia, los montos varían entre $34.000 y $113.000, según la gravedad de la infracción.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario