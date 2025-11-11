VTV: los autos que no deberán realizar la verificación en 2026
En caso de transitar sin este documento esencial, el conductor se expone a elevadas sanciones económicas. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular(VTV) es uno de los trámites más importantes con los que debe contar un conductor al momento de salir a la carretera. Lo cierto es que esta inspección, que se realiza en talleres autorizados, tiene como objetivo asegura el correcto funcionamiento del coche para mejorar la seguridad y reducir accidentes.
Sin embargo, durante los últimos días se conoció que un grupo específico de conductores estarán exentos de realizar este trámite, aunque deben cumplir con una serie de requisitos establecidos. Por otro lado, transitar sin la VTV puede ocasionar graves dolores de cabeza, como, por ejemplo, elevadas sanciones económicas.
Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026
En 2026, algunos vehículos quedarán exentos de la VTV, especialmente los autos nuevos o con poco uso. En la Ciudad de Buenos Aires, no necesitan hacer esta inspección aquellos coches que tengan menos tres años desde su patentamiento o antes de superar los 60.000 kilómetros.
También existen exenciones relacionadas con personas. Quienes tengan discapacidad suelen quedar exceptuados del pago, presentando el Certificado Único de Discapacidad. En CABA, jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos hasta dos haberes mínimos también acceder a descuentos en la tarifa del trámite.
Cuáles son los requisitos para hacer la VTV en 2026
Para hacer esta verificación en 2026, es necesario presentar documentos que acrediten la identidad y la propiedad del vehículo: DNI vigente, licencia de conducir, cédula del vehículo (verde o azul) y seguro obligatorio al día. Sin ellos, no se puede realizar la VTV.
El vehículo también debe estar al día con multas y contar con la VTV anterior o el certificado correspondiente si se realiza fuera de término. Además, es obligatorio sacar turno previo por la web oficial.
