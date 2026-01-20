VTV: el motivo inesperado por el que varios son rechazados en la verificación vehicular
Este trámite tiene como objetivo principal reducir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras argentinas. Los detalles en la nota.
Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es esencial para asegurar el correcto funcionamiento de cada vehículo en la carretera. Este trámite, que se realiza en talleres autorizados, inspecciona diferentes componentes fundamentales, como neumáticos, frenos y luces, entre tantos otros, motivo por el cual es clave tenerlos en buenas condiciones para reducir accidentes y aprobar la inspección.
Uno de los motivos principales por la que rechaza la VTV son los neumáticos. Durante la inspección, los especialistas revisan detalladamente su estado y, si encuentran desgaste excesivo, deformaciones, cortes o un dibujo menor al permitido por la ley, la VTV no se aprueba hasta que se reemplacen las cubiertas.
A qué prestarle atención al hacer la VTV
Los neumáticos son clave para la seguridad del vehículo: si están dañados, la frenada se alarga y aumenta el riesgo de derrapes o reventones. Ante esto, se aconseja no esperar a la VTV y revisar presión, desgaste, golpes y bultos de forma regular. Incluso con dibujo, una cubierta antigua puede perder agarre y elasticidad.
Otras consideraciones a tener en cuenta
La inspección no se limita a los neumáticos. Los frenos son fundamentales: cualquier pérdida de líquido, falta de respuesta o desbalance entre ejes puede causar que la VTV sea rechazada, ya que compromete la capacidad de frenar correctamente.
También se revisa la iluminación: faros, luces traseras y de freno deben estar alineados y funcionar con la intensidad adecuada para ver y ser vistos sin molestar a otros conductores. Además, la dirección, suspensión y tren delantero se prueban para detectar holguras, amortiguadores desgastados o cualquier fallo que afecte la estabilidad del vehículo.
