VTV: todos los detalles sobre la verificación técnica vehicular a mitad de precio
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cómo acceder al 50% de descuento en la VTV en Buenos Aires
Para poder acceder al beneficio en la Provincia de Buenos Aires, las personas no podrán superar el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual en noviembre 2025 pasará a ser $ 322.000.
El beneficio está destinado especialmente a los jubilados y pensionados que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, en CABA un jubilado que tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos y que realiza la inspección con un auto de hasta 2500kg pagaría $31.726,50 en vez de $63.453.
Lo necesario para acceder a la VTV con la bonificación del 50%
Las personas que deseen aplicar para aprovechar el beneficio que les permite abonar solamente el 50% del valor total de la Verificación Técnica Vehicular, deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar la siguiente documentación:
- La titularidad del vehículo a verificar.
- La constancia de vigencia de la VTV.
- El último recibo de haberes.
