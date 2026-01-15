VTV: los precios y requisitos de la verificación vehicular en enero de 2026
El Gobierno bonaerense, mediante la Resolución N° 369/2025, anunció un ajuste del 21,8% que entra en vigencia este viernes. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular(VTV) se consolidó como un trámite clave para la seguridad vial en la carretera. Esta inspección se lleva a cabo en talleres autorizados y tiene como objetivo central reducir accidentes luego de inspecciones minuciosas en neumáticos, frenos y luces, entre otros componentes.
Con la reciente actualización tarifaria, que establece un incremento del 21,8% a partir de este viernes en la provincia, los autos particulares enfrentan un costo cercano a los $100.000. Más allá del valor, la VTV sirve como un mecanismo preventivo que asegura el buen funcionamiento de los coches y fomentando una conducción más segura en las rutas y calles.
Valores de la VTV en enero
A partir de este viernes 16 de enero, la VTV en la Provincia de Buenos Aires presentará los siguientes valores: los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben pagar cerca de $97.000, mientras que las motos tienen un costo aproximado de $38.800.
Por su parte, los vehículos pesados que superan los 2.500 kilos enfrentan un precio de $174.600. La obligatoriedad para los autos comienza a partir de los 2 años de antigüedad o cuando superan los 60.000 kilómetros, y luego la renovación es anual.
Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV se exige desde el cuarto año de patentamiento o al alcanzar 64.000 kilómetros. Los autos de hasta 2.500 kilos abonan alrededor de $63.450, mientras que las motos pagan $23.850.
Las personas que no deberán pagar la VTV
A pesar de los aumentos, existen beneficios para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. En CABA y Provincia, los jubilados o pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos no pagan la VTV si el vehículo está a su nombre.
En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de exención total pueden obtener un 50% de descuento. Las personas con discapacidad con CUD vigente también están exentas, aplicando a un solo vehículo por año, ya sea a nombre del titular o de un familiar directo.
Para acceder al beneficio, es necesario presentar la documentación original en la planta, y en CABA se debe hacer un registro previo por mail antes de sacar turno online.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario