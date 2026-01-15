VTV: los precios y requisitos de la verificación vehicular en enero de 2026

Las personas que no deberán pagar la VTV

A pesar de los aumentos, existen beneficios para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. En CABA y Provincia, los jubilados o pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos no pagan la VTV si el vehículo está a su nombre.

En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de exención total pueden obtener un 50% de descuento. Las personas con discapacidad con CUD vigente también están exentas, aplicando a un solo vehículo por año, ya sea a nombre del titular o de un familiar directo.

Para acceder al beneficio, es necesario presentar la documentación original en la planta, y en CABA se debe hacer un registro previo por mail antes de sacar turno online.