VTV: el motivo por el que podrías desaprobar la verificación vehicular
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El motivo por el que te pueden rechazar la VTV
Al momento de llevar a cabo la Verificación Técnica Vehicular, se examinan diversos componentes del automóvil, siendo la revisión de los neumáticos uno de los aspectos de mayor relevancia.
En este sentido, si en el chequeo realizado por los técnicos a cargo se identifica que los neumáticos están desgastados por el uso o presentan deformaciones, el trámite no será aprobado hasta que se modifiquen las cubiertas.
