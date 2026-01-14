VTV: el nuevo motivo por el cual podrían rechazar la aprobación del trámite
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
La razón por la cual tu VTV puede ser rechazada
Al momento de llevar a cabo la Verificación Técnica Vehicular, se examinan diversos componentes del automóvil, siendo la revisión de los neumáticos uno de los aspectos de mayor relevancia.
En este sentido, si en el chequeo realizado por los técnicos a cargo se identifica que los neumáticos están desgastados por el uso o presentan deformaciones, el trámite no será aprobado hasta que se modifiquen las cubiertas.
El valor de la VTV en enero
Con la actualización dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense, la tarifa básica de la VTV pasará a $ 97.057,65, con IVA incluido. El incremento representa una suba del 21,8% respecto del valor vigente hasta ahora.
El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores:
- Motos: $ 38.801,03
- Vehículos hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.604,64
- Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201
- Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302
Estos montos deberán abonarse para poder realizar la inspección obligatoria y obtener la oblea habilitante.
