VTV: el requisito a tener en cuenta por el que te podrían rechazar el trámite
Transitar sin este trámite puede desencadenar en multas elevadas y otras sanciones graves. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes con los que debe contar cualquier conductor. Además de la licencia de conducir y el seguro, la VTV es fundamental ya que se encarga de asegurar el correcto funcionamiento mediante una inspección del coche para reducir los accidentes viales.
La VTV se encarga de revisar diferentes componentes clave de cada coche, como frenos, luces, neumáticos y parabrisas. En caso de que todo este en buenas condiciones, se aprueba el trámite, de lo contrario tendrá un período breve para reparar los problemas y volver a presentarse.
Cuál es el nuevo requisito
El estado parabrisas se convirtió en un punto clave a considerar en las inspecciones vehiculares. Más allá de los chequeos clásicos como frenos, suspensión o escape, ahora se exige que el vidrio delantero esté completamente libre de rajaduras, astillas o marcas que dificulten la visión del conductor.
Este control apunta a reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes, ya que una visibilidad clara es fundamental para prevenir siniestros. Además, durante la revisión también se examinan otras piezas del frente del vehículo, como los limpiaparabrisas y el paragolpes.
El valor de la VTV en agosto 2025
En agosto, realizar esta verificación tiene un costo diferente según el lugar donde se tramite. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los autos deben abonar alrededor de $63.453, mientras que las motos tienen un costo estimado de $23.858. Por otro lado, estos son los valores en la Provincia de Buenos Aires:
- Motocicletas de 51cc a 200cc: $25.383,31
- Motocicletas de 201cc a 600cc: $38.077
- Motocicletas de más de 600cc: $50.700
- Automóviles de hasta 2.500 kg: $63.463
- Automóviles que superan los 2.500 kg: $114.224,91
- Remolques, acoplados y semirremolques de hasta 2.500 kg: $38.074,96
- Remolques y similares de más de 2.500 kg: $57.112,45
