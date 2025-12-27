VTV: los aumentos llegan con restricciones más firmes
Los conductores que transiten sin este documento se exponen a elevadas multas y sanciones. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben cumplir ciertos conductores para asegurar el correcto estado de sus vehículos, cuyo objetivo no solo es reducir accidentes, sino también mejorar el tránsito en todas las carreteras del país. Esta inspección se lleva adelante en talleres autorizados y puede arrojar tres resultados posibles: apto, condicional o rechazado.
Los conductores que transiten sin este documento esencial se exponen a elevadas multas, sanciones y hasta la retención del vehículo, por lo que siempre conviene mantener la VTV al día y así asegurar la circulación legal y segura del vehículo.
El detalle a tener en cuenta para evitar que te rechacen el trámite
Cuando los conductores llevan su vehículo a inspección, suelen concentrarse en elementos como el chasis, los frenos, el sistema de escape y otros componentes mecánicos clave de cada coche. Sin embargo, el estado del parabrisas juega un rol esencial para la seguridad.
Según la normativa de la VTV, el vidrio delantero debe encontrarse en óptimas condiciones, sin grietas, rayones ni astillas que puedan obstaculizar la visibilidad y poner en riesgo a quienes viajan en el auto.
Además de revisar el parabrisas, durante la inspección se evalúan el estado del paragolpes y los limpiaparabrisas, asegurando que todo cumpla con los estándares de seguridad.
Los nuevos plazos para realizar la verificación técnica
- Vehículos nuevos particulares: deben someterse a la primera VTV cuando hayan cumplido cinco años desde que se patentaron.
- Autos particulares con más de 10 años: la inspección se realiza cada dos años para asegurar que sigan cumpliendo con los estándares de seguridad.
