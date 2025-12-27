VTV: los aumentos llegan con restricciones más firmes

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben cumplir ciertos conductores para asegurar el correcto estado de sus vehículos, cuyo objetivo no solo es reducir accidentes, sino también mejorar el tránsito en todas las carreteras del país. Esta inspección se lleva adelante en talleres autorizados y puede arrojar tres resultados posibles: apto, condicional o rechazado.