Asalto relámpago en Bernal: una banda de menores robó un auto frente a una familia

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a los vecinos de Bernal, donde una familia fue víctima de un robo a mano de un grupo de delincuentes que, de acuerdo con los primeros datos aportados por la investigación, serían menores de edad. El asalto se produjo a plena luz del día y dejó expuesta una vez más la preocupación creciente por la reiteración de hechos violentos en zonas residenciales del partido de Quilmes.