Asalto relámpago en Bernal: una banda de menores robó un auto frente a una familia
El violento episodio ocurrió cuando las víctimas estaban en la puerta de su casa y terminó con un operativo policial para dar con los responsables.
Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a los vecinos de Bernal, donde una familia fue víctima de un robo a mano de un grupo de delincuentes que, de acuerdo con los primeros datos aportados por la investigación, serían menores de edad. El asalto se produjo a plena luz del día y dejó expuesta una vez más la preocupación creciente por la reiteración de hechos violentos en zonas residenciales del partido de Quilmes.
El episodio tuvo lugar en la esquina de Don Bosco y Chacabuco, cuando las víctimas se encontraban en la vereda de su vivienda. En ese contexto cotidiano y sin señales previas de peligro, fueron sorprendidas por varios jóvenes que se acercaron de manera intimidante. En cuestión de segundos, la situación escaló: bajo amenazas, los asaltantes redujeron a la familia y tomaron el control del lugar, generando momentos de extrema tensión.
Según el relato de fuentes policiales, los delincuentes lograron apoderarse de un automóvil y también robaron objetos personales a una mujer que estaba presente durante el ataque. La modalidad fue rápida y organizada, lo que sugiere un accionar previamente coordinado. Una vez concretado el robo, la banda escapó a gran velocidad por calles internas del barrio, lo que dificultó su localización inmediata.
Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 2ª de Bernal intervinieron en el hecho y comenzaron una investigación de oficio. Se dispuso un operativo de rastrillaje en la zona con patrulleros recorriendo los alrededores, mientras se activaban los mecanismos habituales para la búsqueda del vehículo sustraído.
Una de las principales tareas llevadas adelante por la policía fue la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad. Tanto los registros municipales como los privados están siendo analizados con el objetivo de reconstruir el recorrido de fuga y obtener datos que permitan identificar a los autores del asalto. Las autoridades consideran que estas filmaciones serán determinantes para avanzar en la causa.
Hasta el momento no se produjeron detenciones, aunque desde la fuerza aseguraron que el operativo continúa activo. La investigación sigue su curso y no se descarta que en las próximas horas haya novedades. Mientras tanto, el hecho generó inquietud entre los vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por la violencia con la que se desarrolló el robo y reclamaron mayor presencia policial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario