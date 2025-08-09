Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 9 de agosto
Sigue el frío en el AMBA y el Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con amplitud térmica y buen clima para el inicio del fin de semana.
Se espera un inicio de fin de semana con buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado por mucha amplitud térmica y frío, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo informó que el sábado tendrá cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grados y una máxima de 15.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El domingo también tendría cielo despejado pero en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 17.
Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.
Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.
Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.
