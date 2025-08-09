Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 9 de agosto

Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.

Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.