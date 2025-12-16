MinutoUno

Vuelven las tormentas y bajan las temperaturas en el AMBA: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El organismo lanzó un pronóstico que viene a ser un alivio para quienes no soportan tan altas temperaturas: todos los detalles.

Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa jornadas con calores soportables, este miércoles volverán a subir las temperaturas, posicionándose por encima de los 30 grados y asegurando algunas jornadas sofocantes para porteños y bonaerenses.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó cuándo bajarán las térmicas nuevamente, luego de los tres días de intenso calor que se vienen. Ello sucederá gracias a una jornada donde volverán a aparecer las lluvias y tormentas. Todos los detalles.

tormentas telam

Cuándo vuelven las tormentas y afloja el calor en el AMBA

De acuerdo a lo señalado por el organismo, el próximo sábado 20 de diciembre habrá tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, lo que ocasionará inmediatamente un descenso en el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Este alivio se extenderá a lo largo de algunas jornadas, dado que el domingo 21 y el lunes 22 también se espera que las térmicas no alcancen los 30 grados.

image

En tanto, el sitio Meteored estimó que las lluvias y tormentas también estarán presentes el día domingo, razón por la cual el termómetro se mantendrá por debajo de los 30°. Sin embargo, los pronosticadores de este sitio aseguraron que, en el arranque de semana, volverá las altas temperaturas.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
