Preocupante alerta por tormentas con granizo sacude hoy domingo a Buenos Aires: cómo sigue el clima

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Desde el lunes se espera que el clima se reponga, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y manteniéndose la tendencia más templada, con marcas de entre 17 y 26 grados.

El martes, del mismo modo, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 26 grados; mientras que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados, y una máxima de 28.

Hacia el fin de semana volvería a sentir el calor, con un viernes con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 19 grados de mínima y 29 de máxima.