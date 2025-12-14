Preocupante alerta por tormentas con granizo sacude hoy domingo a Buenos Aires: cómo sigue el clima
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este domingo por lluvias, tormentas y granizo para el AMBA, y otra zonas del país.
El clima inestable y las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parecen no dar tregua, y este domingo se esperan nuevas precipitaciones por las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo.
El organismo nacional mantenía para este domingo sus pronósticos de tormentas para toda la jornada, mientras que las temperaturas rondaron entre 19 grados de mínima y 24 de máxima.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba al AMBA, pero también al norte de la provincia de Buenos Aires; y a regiones de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Algunas zonas, el aviso subía a naranja.
Qué dice el alerta por tormentas en el AMBA
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Desde el lunes se espera que el clima se reponga, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y manteniéndose la tendencia más templada, con marcas de entre 17 y 26 grados.
El martes, del mismo modo, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 26 grados; mientras que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados, y una máxima de 28.
Hacia el fin de semana volvería a sentir el calor, con un viernes con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 19 grados de mínima y 29 de máxima.
