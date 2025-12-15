Alerta naranja por fuertes tormentas para hoy lunes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
La advertencia del organismo alcanza a cuatro provincias argentinas. Hay, también, alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos. Todos los detalles.
El arranque de semana no será fácil para algunos territorios de la República Argentina. Al menos así lo detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que estima fuertes tormentas para diferentes sectores del país.
Por esta razón, el organismo lanzó una alerta naranja y amarilla para algunas regiones, con las pertinentes recomendaciones a tener en cuenta.
Fuertes tormentas: alerta naranja para 4 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
Para estas regiones, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Otra alerta: advertencia amarilla para 7 provincias por tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. En tanto, Jujuy presenta una advertencia, también amarilla, por vientos fuertes.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
