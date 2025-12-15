Alerta naranja por fuertes tormentas para hoy lunes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

image

Otra alerta: advertencia amarilla para 7 provincias por tormentas

En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. En tanto, Jujuy presenta una advertencia, también amarilla, por vientos fuertes.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.