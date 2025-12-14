Cambió el pronóstico en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y tormentas, y qué pasa con las temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional esperaba nuevas lluvias este domingo en el AMBA, mientras hay expectativas con respecto al calor.
Tras varias jornadas con elevadas temperaturas y mucho calor, el alivio parece haber llegado este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de una madrugada con lluvias, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cambió, aunque no se descartan más precipitaciones.
El organismo nacional mantenía probabilidades de lluvias y tormentas durante toda la jornada del domingo, que a su vez tuvo un marcado descenso térmico, con marcas de entre 20 y 24 grados, lejos de las agobiantes del viernes y sábado.
De todos modos, más allá de las lluvias aisladas de la madrugada, el cierre del fin de semana transcurrió sin más precipitaciones, aunque se mantenían los pronósticos para la noche.
Cómo siguen las lluvias, el clima y las temperaturas en el AMBA
El SMN mantenía sus pronósticos de tormentas fuertes para este domingo por la noche, por los que hasta regía un alerta amarillo. Incluso, el portal especializado Meteored tenía 30% de probabilidades de lluvia débil para las 23 horas.
Sin embargo, desde el lunes se espera condiciones más estables del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche; mientras que la temperatura será más templada, con 18 grados de mínima y 27 de máxima.
El martes se mantendría el alivio al calor, con nubosidad variable y una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26.
Desde el miércoles se espera un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 18 y 29 grados; mientras que el jueves tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 21 de mínima y 33 de máxima.
El viernes, para cerrar la semana, sería justamente el día más caluroso. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 23 y 35 grados.
