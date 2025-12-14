Cambió el pronóstico en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y tormentas, y qué pasa con las temperaturas

Sin embargo, desde el lunes se espera condiciones más estables del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche; mientras que la temperatura será más templada, con 18 grados de mínima y 27 de máxima.

El martes se mantendría el alivio al calor, con nubosidad variable y una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26.

Desde el miércoles se espera un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 18 y 29 grados; mientras que el jueves tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 21 de mínima y 33 de máxima.

El viernes, para cerrar la semana, sería justamente el día más caluroso. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 23 y 35 grados.