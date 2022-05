Irresponsable: Wanda Nara reconoció públicamente que cometió un delito grave

"Un ex. Cometió -sic- un accidente hace muchos años y me pasé rápido de asiento. Dije que manejaba yo. Terminé en la comisaría toda la noche. Y con una causa. Y más pericias policiales y mil cosas. Pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). ESA SOY YO", escribió Wanda Nara como si fuera un heroína y no una delincuente, como marca lo que hizo, según ella misma reconoce.

Wanda Nara y los accidentes con auto

Wanda Nara tuvo varios accidentes automovilísticos: "Noooooo, mi preferidooooo. ¡Qué palazo me peguéeee! Estoy de rachaaa", tuiteó Wanda en 2012. Estando en Italia chocó su Porsche Panamera blanco, valuado en 100 mil dólares, abollado en el frente por una mala maniobra. En ese momento estaba casa con Maxi López, todavía no había conocido al amigo de su marido, Mauro Icardi.

El accidente al que se refiere Wanda Nara, sin embargo, habría sido en 2008, y algunos medios en ese momento especularon con la posibilidad del que manejaba cuando se produjo el siniestro era Maxi López, según publicó en ese momento la agencia de noticias DyN.

EL CABLE DE DYN

Una camioneta en la que viajaba la vedette Wanda Nara embistió esta madrugada a una motocicleta que circulaba por una zona céntrica de Villa Carlos Paz, según la denuncia policial del conductor de este rodado, quien recibió heridas leves.

El conductor de la moto Honda Biss sufrió heridas en una pierna y debió ser trasladado a un hospital de la villa serrana.

Según informaron medios locales desde el entorno de la modelo, “no era ella quien conducía el vehículo” al momento del choque.

Sin embargo, había versiones encontradas sobre este punto y algunos medios cordobeses informaron que era la vedette quien manejaba al colisionar.

También trascendió que la camioneta accidentada sería propiedad de Maximiliano López, ex delantero de River y novio de Wanda Nara.

Otra versión daba cuenta de que un amigo del futbolista conducía la pick up. La policía sólo informó el choque, pero no precisó detalles del accidente. (DyN)