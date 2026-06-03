Wanda Nara, muy complicada: el fallo de la Justicia de Italia que favorece a Mauro Icardi

La resolución judicial llega además en un contexto donde la relación entre ambos ya parece completamente detonada, con cruces mediáticos permanentes, mensajes filtrados y una tensión que dejó de ser solamente sentimental para convertirse en una disputa internacional de alto voltaje.

Puertas adentro, cerca de Icardi consideran que el escenario comenzó a acomodarse a su favor en Italia. Del otro lado, Wanda eligió mantener perfil bajo sobre este nuevo episodio, aunque el impacto mediático fue inmediato.

El dato que más ruido hace es que no se trata de una simple presentación judicial más: en el entorno del caso interpretan que este documento podría influir en futuras decisiones relacionadas con bienes, acuerdos económicos y hasta parte de la estrategia legal que ambos vienen sosteniendo.