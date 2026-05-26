Ricardo Darín sorprendió al reconocer que admira a Wanda Nara: "Si no te llama la atención..."
Darín se refirió a la empresaria durante una entrevista y terminó haciendo un análisis inesperado sobre su inteligencia mediática y capacidad de estar vigente.
Hay figuras que parecen pertenecer a universos completamente incompatibles. Por eso, cuando Ricardo Darín habló públicamente sobre Wanda Nara, las redes sociales reaccionaron casi como si se tratara de un crossover imposible entre dos Argentinas completamente distintas y un tanto controversiales.
Todo ocurrió durante una entrevista donde el actor fue consultado sobre distintos personajes populares y terminó refiriéndose a Wanda de una manera que descolocó incluso al propio conductor. Lejos de ironizar sobre los escándalos mediáticos o la hiperexposición constante que rodea a la empresaria, Darín eligió poner el foco en algo completamente distinto: la inteligencia con la que construyó su personaje público y la habilidad que tuvo para transformar su vida en un fenómeno mediático permanente.
“Es una mujer muy inteligente, se logró inventar a sí misma, porque según tengo entendido, no tuvo ningún tipo de formación”, afirmó sin demasiadas vueltas. Pero lo más llamativo vino después, cuando desarrolló todavía más la idea y explicó qué es exactamente lo que le genera admiración. Según planteó, Wanda logró encontrar “un camino muy interesante” dentro del mundo del espectáculo y entendió como pocas personas cómo funciona hoy la lógica de la atención pública.
"La chica ha dejado una huella, porque -a favor o en contra- tiene a mucha gente movilizada", indicó. "Es tan fácil odiar y tan triste al mismo tiempo, porque no conduce a nada. En vez de ponerte en el lugar del otro y decir 'esta mina hizo lo que pudo para adelante'... perdoname, se transformó en representantes de jugadores de fútbol", agregó.
Y cerró: "Si eso no te llama la atención... a mí me llama la atención".
El fenómeno cultural Wanda Nara
La frase hizo ruido inmediatamente porque no se trató de un elogio superficial ni de una declaración hecha al pasar. Darín pareció analizar a Wanda casi como un fenómeno cultural moderno: alguien capaz de reinventarse permanentemente, atravesar escándalos, crisis, cambios de imagen y conflictos públicos sin desaparecer nunca del centro de la conversación.
Y ahí apareció algo que muchos interpretaron como el verdadero núcleo de su reflexión. Porque más allá de las polémicas, Wanda Nara consiguió construir una maquinaria mediática propia que funciona prácticamente en cualquier contexto. Redes sociales, televisión, realities, fútbol, moda, negocios, romances, separaciones, conflictos familiares: Wanda convierte todo en contenido y todo termina generando impacto.
Justamente por eso las palabras de Darín tuvieron tanta repercusión. Durante años existió cierta división simbólica entre el “mundo prestigioso” del cine y el teatro, representado por figuras como él, y el ecosistema mucho más explosivo y viral asociado a Wanda. Sin embargo, el actor pareció romper completamente esa barrera y reconocer que detrás del personaje hay una comprensión muy sofisticada del funcionamiento mediático actual.
Las redes sociales explotaron enseguida. Algunos usuarios se sorprendieron por el elogio, otros lo celebraron y varios coincidieron en que Darín había dicho en voz alta algo que muchos piensan hace tiempo: que Wanda entendió antes que muchísimas figuras cómo dominar la lógica de internet y mantenerse relevante incluso cuando todo alrededor cambia constantemente.
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