Protesta de trabajadores de Atucha 1 y 2 por despidos masivos

Desde la gremio de la construcción informaron que en diciembre en Atucha trabajaban alrededor de 900 personas y, en este momento, quedan solo 570 y la empresa estatal confirmó unos 170 despidos más.

En este contexto, Rubén, uno de los trabajadores despedidos, dialogó con C5N: “Ganaba $600 mil, pero no me alcanzaba, vivo el día a día. Hace meses no voy a un supermercado, sino que compro en el mercado. A veces no como para que coman mis hijas”, manifestó.

“Hay laburo para cuatro o cinco años, aún. Si se queda esto parado va a haber muchas familias se quedan sin trabajo”, agregó.

En este contexto, Oscar, otro obrero de Atucha, comentó: “El significado de parar la planta de Atucha es un gasto mucho mayor que ponerlo en funcionamiento por 30 años, lo que significa que va a tener un valor energético para el interconectado internacional que va a ser muy valorable”.

Atucha 1 y Atucha 2 general el 10% del total de las energías que se utilizan en el país, y el proyecto Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), al que le queda solo un 30% para finalizar la obra, y que, además, de ayudar a la soberanía energética y podría generar divisas por exportación.

PROTESTA de TRABAJADORES de las centrales ATUCHA 1 y 2 por DESPIDOS masivos