Detuvieron tras un tiroteo al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate: tenía pedido de captura por robo

En ese contexto sucedió un tiroteo que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona: el primer detenido fue identificado como Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

Luego las autoridades aprehendieron a Oscar Diego Javier González, quien se tiroteó con los efectivos policiales hasta llegar a un baldío donde intentó descartar la pistola Glock 9 milímetros.

El tercer detenido fue identificado como Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años, que había intentado esconderse en una casa cuya dueña llamó a la Policía, y luego le llegó el turno a Ferreyra, que tenía un pedido de captura por robo emitido por la Justicia de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

La única persona que logró escabullirse de la Policía -hasta ahora- es un adolescente de 18 años identificado como Elio Giménez, quien le disparó a la Policía desde la terraza de una casa con una pistola alterada con un sistema Roni para volverla un subfusil.

El caso quedó en manos de investigadores de la UFI N°12 descentralizada de Zárate, que investiga al grupo por atentado y resistencia a la autoridad agravada, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio, falsificación de numeración registral y encubrimiento.

Desplazan al subsecretario de Seguridad de Zárate

zarate seguridad detenido

Mientras la Justicia intenta determinar la naturaleza de las actividades de Esteban Manuel Ferreyra, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, resolvió separar de su cargo a su subsecretario de Seguridad, Alejandro Ferreyra, hasta que avance la investigación judicial, pero "sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso".

"Confío en el relato del Subsecretario, quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, en la cual manifiesta que no tenía contacto con su hijo, el cual es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate, y que enterado de lo sucedido aportó los datos que a su alcance tenía", sentenció el jefe comunal en un mensaje de X.