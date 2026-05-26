Detuvieron tras un tiroteo al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate: tenía pedido de captura por robo
El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, ya separó de su cargo a Alejandro Ferreyra, padre del acusado, y dio algunas precisiones sobre el caso.
La Policía bonaerense detuvo este martes a Esteban Manuel Ferreyra, hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate, Alejandro Ferreyra, quien protagonizó un tiroteo con cuatro cómplices, todos con captura por robo.
Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, fue el tercero de un grupo de delincuentes que fueron aprehendidos por efectivos policiales y de Prefectura Naval en un operativo que empezó pasadas las 8 de la mañana en la cuadra de Pueyrredón al 1700, cerca de la esquina con Falucho.
Fuentes policiales confirmaron al sitio TN que los efectivos empezaron a seguir el auto del grupo de delincuentes, un Volkswagen Vento, porque tenía pedido de secuestro por robo e hizo saltar la alarta del sistema de lector de patentes aunque en ese momento estaba con otra chapa.
Los delincuentes se habrían percatado de la maniobra porque estacionaron el auto en la cuadra de Pueyrredón al 1700 y se bajaron. Tres entraron a una casa, otro escapó por los techos de las demás propiedades y el quinto -y primer detenido del episodio- fue capturado todavía cerca del vehículo.
En ese contexto sucedió un tiroteo que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona: el primer detenido fue identificado como Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.
Luego las autoridades aprehendieron a Oscar Diego Javier González, quien se tiroteó con los efectivos policiales hasta llegar a un baldío donde intentó descartar la pistola Glock 9 milímetros.
El tercer detenido fue identificado como Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años, que había intentado esconderse en una casa cuya dueña llamó a la Policía, y luego le llegó el turno a Ferreyra, que tenía un pedido de captura por robo emitido por la Justicia de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
La única persona que logró escabullirse de la Policía -hasta ahora- es un adolescente de 18 años identificado como Elio Giménez, quien le disparó a la Policía desde la terraza de una casa con una pistola alterada con un sistema Roni para volverla un subfusil.
El caso quedó en manos de investigadores de la UFI N°12 descentralizada de Zárate, que investiga al grupo por atentado y resistencia a la autoridad agravada, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio, falsificación de numeración registral y encubrimiento.
Desplazan al subsecretario de Seguridad de Zárate
Mientras la Justicia intenta determinar la naturaleza de las actividades de Esteban Manuel Ferreyra, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, resolvió separar de su cargo a su subsecretario de Seguridad, Alejandro Ferreyra, hasta que avance la investigación judicial, pero "sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso".
"Confío en el relato del Subsecretario, quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, en la cual manifiesta que no tenía contacto con su hijo, el cual es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate, y que enterado de lo sucedido aportó los datos que a su alcance tenía", sentenció el jefe comunal en un mensaje de X.
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