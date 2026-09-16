Zoofilia en la Laguna de San Vicente: detuvieron a un joven de 29 años acusado de abusar de perros
La situación fue vista a través de las cámaras de seguridad del Municipio y los operarios del centro de monitoreo alertaron a la Policía.
Un joven de 29 años fue detenido este miércoles a la madrugada en la laguna de la localidad de San Vicente, acusado de realizar actos de zoofilia con perros que se encontraban en la zona. La situación fue vista a través de las cámaras de seguridad del Municipio y los operarios del centro de monitoreo alertaron a la Policía.
Según el Diario Sur, el domo ubicado en Quiroga y Rosales, en cercanías a la entrada de la laguna, registró cómo el hombre establecía contacto físico con los perros. Fue minutos después de las 2 de la mañana del martes 15 de septiembre. En el informe policial se detalla que les tocaba la zona genital y anal a los perros, y que exhibía sus propios genitales.
Tras recibir la alerta del centro de monitoreo, llegaron móviles de las patrullas municipales al lugar y comenzaron a seguir al sospechoso. Finalmente oficiales de la Policía Bonaerense lo detuvieron y trasladaron a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido.
La zoofilia como trastorno parafílico
Una de las parafilias más conocidas es la zoofilia o bestialismo. Este trastorno de la inclinación sexual supone la existencia de una atracción sexual consistente a lo largo del tiempo hacia otros animales no humanos. También llamada bestialismo en los casos en que el sujeto consuma sus fantasías, este trastorno tiene graves efectos en quienes lo sufren. Concretamente suelen ser sujetos que se avergüenzan de los actos que cometen, causando sensaciones de ansiedad y malestar (cosa que puede provocar la reincidencia del acto como método para aliviar dicha ansiedad), además de facilitar un deterioro continuado a nivel social e incluso laboral.
Tanto en la zoofilia como en alteraciones del estilo del trastorno de personalidad antisocial, el problema no está tanto en el malestar que sufre la persona, sino en el dolor que esta inflige en los demás. A fin de cuentas, la mente humana siempre está ligada a su contexto social, y esto se tiene muy en cuenta en el mundo de la Psicología Clínica.
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