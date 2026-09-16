José C. Paz: cayeron tres sospechosos por el crimen de Elías Ojeda
Los operativos incluyeron ocho allanamientos coordinados por la DDI San Martín. Entre los arrestados hay un adolescente de 16 años acusado de aportar el auto que usaron.
La Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos por el homicidio de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años asesinado el 7 de septiembre durante el robo de su moto en José C. Paz. Entre los implicados hay un adolescente de 16 años, acusado de haber facilitado el vehículo que se utilizó en el ataque.
El día del ataque, la víctima se resistió a que le robaran y recibió un disparo. El joven cayó al suelo y los delincuentes finalmente se llevaron su moto antes de escapar.
Ojeda Vázquez fue trasladado por el SAME al Hospital Mercante con una herida de arma de fuego, pero murió como consecuencia de las lesiones. En la escena, los peritos de la Policía Científica secuestraron una vaina calibre 22.
Dos jóvenes quedaron imputados por homicidio agravado
Para identificar a los responsables, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM), registros de cámaras privadas, testimonios y realizaron tareas de campo.
A partir de ese trabajo pudieron reconstruir el recorrido que habrían realizado los autores después del ataque. El derrotero incluyó las calles Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse.
Con esa información, los investigadores lograron individualizar a los sospechosos y establecer los domicilios vinculados con el caso. Los procedimientos fueron realizados el 16 de septiembre por orden de la Justicia. Como resultado, fueron aprehendidos tres personas de 16, 19 y 20 años.
Entre los elementos secuestrados apareció una motocicleta Honda Wave 110 que habría sido utilizada por los delincuentes durante el robo. También se encontraron una caja térmica con logos de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular.
Los detenidos de 19 y 20 años fueron imputados por homicidio agravado. Uno de ellos, de nacionalidad uruguaya, fue interceptado en cercanías de la calle Alberti. El otro cayó en inmediaciones de Curupaytí.
El adolescente de 16 años quedó acusado de haber aportado la moto empleada para cometer el robo. Los tres están a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de la fiscal Paola Campos.
El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad
El homicidio ocurrió en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en la localidad de Sol y Verde. Ojeda Vázquez, que volvía de entrenar, circulaba en una Honda XR 150 cuando fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto de 110 cc y llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores.
El asesinato quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar cómo los delincuentes, que circulaban en moto y llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores, interceptaron al joven.
En las imágenes difundidas se observa que la víctima intentó escapar luego de ser amenazada y recibió un disparo por la espalda. Herido, perdió el control de la moto y cayó sobre la vereda. Los asaltantes regresaron hasta donde estaba y se llevaron el vehículo.
El joven había salido del gimnasio minutos antes y regresaba a su casa cuando fue atacado. El caso había generado una movilización de familiares, amigos y vecinos que reclamaron justicia y la detención de los responsables.
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