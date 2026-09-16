José C. Paz: cayeron tres sospechosos por el crimen de Elías Ojeda

Con esa información, los investigadores lograron individualizar a los sospechosos y establecer los domicilios vinculados con el caso. Los procedimientos fueron realizados el 16 de septiembre por orden de la Justicia. Como resultado, fueron aprehendidos tres personas de 16, 19 y 20 años.

Entre los elementos secuestrados apareció una motocicleta Honda Wave 110 que habría sido utilizada por los delincuentes durante el robo. También se encontraron una caja térmica con logos de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular.

Los detenidos de 19 y 20 años fueron imputados por homicidio agravado. Uno de ellos, de nacionalidad uruguaya, fue interceptado en cercanías de la calle Alberti. El otro cayó en inmediaciones de Curupaytí.

El adolescente de 16 años quedó acusado de haber aportado la moto empleada para cometer el robo. Los tres están a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de la fiscal Paola Campos.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad

El homicidio ocurrió en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en la localidad de Sol y Verde. Ojeda Vázquez, que volvía de entrenar, circulaba en una Honda XR 150 cuando fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto de 110 cc y llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores.

El asesinato quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar cómo los delincuentes, que circulaban en moto y llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores, interceptaron al joven.

En las imágenes difundidas se observa que la víctima intentó escapar luego de ser amenazada y recibió un disparo por la espalda. Herido, perdió el control de la moto y cayó sobre la vereda. Los asaltantes regresaron hasta donde estaba y se llevaron el vehículo.

El joven había salido del gimnasio minutos antes y regresaba a su casa cuando fue atacado. El caso había generado una movilización de familiares, amigos y vecinos que reclamaron justicia y la detención de los responsables.