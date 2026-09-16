Video: un policía en moto embistió a un ciclista en plena Ruta 6 y siguió su marcha
El episodio ocurrió en San Vicente, cuando un grupo de ciclistas entrenaba y se cruzó con un operativo policial que escoltaba un camión con una carga de gran tamaño.
Un episodio protagonizado por un efectivo policial generó indignación entre un grupo de ciclistas que entrenaba en la Ruta 6, a la altura de San Vicente. Según quedó registrado en un video difundido por los propios deportistas, una moto policial se acercó a uno de los ciclistas y lo desplazó hasta hacerlo caer sobre la banquina mientras circulaba a gran velocidad.
La secuencia fue registrada por otro integrante del pelotón y muestra el momento exacto en que el ciclista pierde el equilibrio, sale de la traza y termina en el suelo. De acuerdo con los denunciantes, el deportista sufrió lesiones como consecuencia de la caída.
El momento en que la moto policial embiste al ciclista
En ese momento, los deportistas se encontraron con un operativo policial dispuesto para acompañar el traslado de un camión que transportaba una estructura de grandes dimensiones. Este tipo de operativos se realiza cuando las características de una carga pueden representar un riesgo para el resto de los vehículos que circulan por la zona.
Sin embargo, en medio de esa situación se produjo el incidente que quedó registrado en video. Una de las motos utilizadas por el personal policial se aproximó a uno de los ciclistas y terminó provocando su desplazamiento hacia la banquina.
El deportista cayó mientras avanzaba a una velocidad considerable y quedó tendido fuera de la calzada. La maniobra generó preocupación entre los demás integrantes del grupo, que observaron la situación desde pocos metros. Uno de los puntos que más cuestionamientos generó fue que, según la denuncia realizada por los propios deportistas, el efectivo continuó su recorrido después del episodio.
La caída ocurrió en una ruta de circulación rápida, por lo que el grupo consideró que la maniobra pudo haber tenido consecuencias todavía más graves. El ciclista terminó fuera de la calzada y sufrió lesiones, aunque el episodio no derivó en una consecuencia fatal. El video permitió además registrar el contexto en el que se produjo el incidente: el tránsito de los ciclistas y la presencia del camión que trasladaba una estructura de grandes dimensiones, acompañado por vehículos policiales.
¿Qué establece la normativa sobre las bicicletas en las rutas?
Tras la difusión de las imágenes, los ciclistas que denunciaron el episodio remarcaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está contemplada dentro de la legislación nacional.
En particular, señalaron la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su artículo 46. Según explicaron, las restricciones contempladas por esa normativa alcanzan a autopistas y semiautopistas, mientras que no establecen una prohibición general para que las bicicletas circulen por rutas convencionales.
El planteo surgió como respuesta a las posibles discusiones sobre la presencia del grupo de ciclistas en la Ruta 6. Los deportistas sostuvieron que se encontraban realizando una actividad permitida y que eso no justificaba una maniobra que pudiera ponerlos en peligro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario