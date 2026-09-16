Video: un policía en moto embistió a un ciclista en plena Ruta 6 y siguió su marcha

La caída ocurrió en una ruta de circulación rápida, por lo que el grupo consideró que la maniobra pudo haber tenido consecuencias todavía más graves. El ciclista terminó fuera de la calzada y sufrió lesiones, aunque el episodio no derivó en una consecuencia fatal. El video permitió además registrar el contexto en el que se produjo el incidente: el tránsito de los ciclistas y la presencia del camión que trasladaba una estructura de grandes dimensiones, acompañado por vehículos policiales.

¿Qué establece la normativa sobre las bicicletas en las rutas?

Tras la difusión de las imágenes, los ciclistas que denunciaron el episodio remarcaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está contemplada dentro de la legislación nacional.

En particular, señalaron la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su artículo 46. Según explicaron, las restricciones contempladas por esa normativa alcanzan a autopistas y semiautopistas, mientras que no establecen una prohibición general para que las bicicletas circulen por rutas convencionales.

El planteo surgió como respuesta a las posibles discusiones sobre la presencia del grupo de ciclistas en la Ruta 6. Los deportistas sostuvieron que se encontraban realizando una actividad permitida y que eso no justificaba una maniobra que pudiera ponerlos en peligro.