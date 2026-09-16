Un oftalmólogo argentino fue distinguido en Londres y repitió un logro de su padre
El médico mendocino fue distinguido en Londres por la International Society of Refractive Surgery. El reconocimiento tiene un dato extraordinario: Roberto Zaldivar había recibido el mismo galardón en 1998.
Roger Zaldivar, uno de los oftalmólogos argentinos con mayor reconocimiento internacional, recibió en Londres una de las distinciones más importantes dentro del campo de la cirugía refractiva. El especialista mendocino fue distinguido con el Lans Distinguished Lecturer Award, un reconocimiento otorgado por la International Society of Refractive Surgery (ISRS) a profesionales que realizaron contribuciones destacadas al desarrollo de esta especialidad.
Pero el premio tiene una particularidad que trasciende la trayectoria individual de Roger Zaldivar. En 1998, su padre, Roberto Zaldivar, había recibido la misma distinción. Así, 28 años después, el reconocimiento volvió a quedar en manos de un integrante de la familia.
La particular historia familiar se produjo en el marco de un encuentro internacional de especialistas realizado en Londres, donde Roger Zaldivar recibió el galardón y presentó parte de su trabajo vinculado con el presente y el futuro de la cirugía refractiva.
Una trayectoria ligada a la innovación
Zaldivar desarrolló buena parte de su carrera alrededor de la incorporación de nuevas tecnologías a la oftalmología y de la búsqueda de procedimientos cada vez más precisos y personalizados. Su trabajo abarca tanto la práctica médica como la investigación y el desarrollo de herramientas destinadas a mejorar la planificación de las intervenciones y los resultados para los pacientes.
Uno de los proyectos en los que participa es ICLGuru, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para analizar estudios de los ojos y colaborar en la planificación de procedimientos y en la selección de lentes intraoculares.
La utilización de inteligencia artificial representa uno de los caminos que atraviesa actualmente la evolución de la oftalmología. El análisis de grandes cantidades de información y la posibilidad de personalizar cada vez más los tratamientos abren nuevas posibilidades para una especialidad en la que la precisión resulta fundamental.
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