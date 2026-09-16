Un oftalmólogo argentino fue distinguido en Londres y repitió un logro de su padre

Una trayectoria ligada a la innovación

Zaldivar desarrolló buena parte de su carrera alrededor de la incorporación de nuevas tecnologías a la oftalmología y de la búsqueda de procedimientos cada vez más precisos y personalizados. Su trabajo abarca tanto la práctica médica como la investigación y el desarrollo de herramientas destinadas a mejorar la planificación de las intervenciones y los resultados para los pacientes.