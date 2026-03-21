Soda Stereo EN VIVO: cómo y dónde ver el estreno mundial de Ecos

Un detalle crucial para los asistentes es la política sobre el uso de dispositivos. Durante gran parte del concierto no estará permitido el uso de celulares ni la grabación de imágenes. Esta decisión busca proteger la experiencia inmersiva, ya que el brillo de las pantallas y los flashes afectan el desarrollo técnico y visual del espectáculo. Santiago Bilinkis se ha sumado a esta iniciativa, explicando la ciencia emocional que respalda el vivir el show plenamente en el presente, sin distracciones digitales.