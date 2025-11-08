Dua Lipa cantó un hit de Soda Stereo durante su show en River: cuál interpretó
En su tercera visita al país, la artista británica dio el primero de sus dos conciertos en el Monumental.
Dua Lipa regresó a la Argentina por tercera vez y se presentó la noche del viernes 7 de noviembre en el estadio de River Plate, en el marco de su gira internacional Radical Optimism Tour. Tras agotar entradas, se añadió una segunda función para este sábado 8 de noviembre.
Durante el concierto, la artista interpretó en vivo las canciones de su más reciente álbum. Además, tiene una tradición de que el octavo tema lo realiza junto a un artista invitado de la ciudad y en este caso realizó un homenaje a la cultura musical argentina.
Uno de los momentos más resonantes de la velada llegó cuando Dua Lipa sorprendió a los presentes al interpretar “De Música Ligera”, la canción emblemática de Soda Stereo. La elección no fue casual: hace poco tiempo, la cantante compartió en sus redes sociales que finalizó su curso de español, aprendizaje que lució al cantar la letra a la perfección y sumarle su propia impronta.
“Muchas gracias, Buenos Aires. Me encanta estar aquí; no podía esperar a estar aquí”, dijo enfundada en su sonrisa cautivante. “Muchas, muchas gracias. Esto es un gran sueño para mí”, agregó, algo emocionada por el fervor de su público. “Muchas gracias por darme esta experiencia. En todo el mundo, cada noche canto una canción diferente, una canción del lugar donde estoy. Aquí aprendí que la música rock es muy importante en la Argentina. Conocí está canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es ‘De música ligera’”, fueron sus palabras, siempre en español, antes de interpretar el clásico de Soda Stereo, también en su idioma original, que hizo delirar hasta a los asistentes casuales. Con “Maria” dio por concluido el tercer set.
El gesto se transformó en tendencia y la conexión fue inmediata: la ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura local como la soltura con la que llevó adelante el clásico de Gustavo Cerati. La interpretación selló la comunión entre la artista y el público, fusionando el alcance global del pop con las pasiones del rock argentino.
La artista cantó la letra a la perfección, imprimiéndole su propio estilo y actitud. La ovación fue unánime y el gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos celebraron su respeto y guiño a la cultura musical argentina.
Su relación con Argentina
En ocasiones anteriores, la artista expresó su cariño hacia el país. En abril de 2025, durante una conversación con Billie Eilish, la cantante elogió al público argentino: “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas. Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”.
Además de su aprecio por el público, la cantante ha manifestado un profundo interés por la literatura argentina.
Dua Lipa incorporó literatura argentina contemporánea en sus recomendaciones durante su gira Radical Optimism Tour en Asia.
Destacó “No es un río” de la autora entrerriana Selva Almada y “A lo lejos” de Hernán Díaz, consolidando así un vínculo cultural que trasciende la música.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario