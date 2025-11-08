Dua Lipa cantó un hit de Soda Stereo durante su show en River: cuál interpretó

dua lipa soda stereo river

El gesto se transformó en tendencia y la conexión fue inmediata: la ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura local como la soltura con la que llevó adelante el clásico de Gustavo Cerati. La interpretación selló la comunión entre la artista y el público, fusionando el alcance global del pop con las pasiones del rock argentino.

La artista cantó la letra a la perfección, imprimiéndole su propio estilo y actitud. La ovación fue unánime y el gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos celebraron su respeto y guiño a la cultura musical argentina.

Su relación con Argentina

En ocasiones anteriores, la artista expresó su cariño hacia el país. En abril de 2025, durante una conversación con Billie Eilish, la cantante elogió al público argentino: “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas. Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”.

Además de su aprecio por el público, la cantante ha manifestado un profundo interés por la literatura argentina.

Dua Lipa incorporó literatura argentina contemporánea en sus recomendaciones durante su gira Radical Optimism Tour en Asia.

Destacó “No es un río” de la autora entrerriana Selva Almada y “A lo lejos” de Hernán Díaz, consolidando así un vínculo cultural que trasciende la música.