El dramático pasado de Sol Pérez cuando llegó a pesar 45 kilos

sol-perez-chica.jpg

“Me obsesioné con el peso cuando era más chica, tuve conflictos con eso y salí con mi familia, estaba muy mal, no comía nada, comía un yogurt en todo el día, me desmayé en el colegio y ahí mi familia se dio cuenta”, reveló “La chica del clima”, poseedora hoy de las curvas más famosas de las redes y Showmatch.