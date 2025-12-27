Argentina es el tercer país de Sudamérica con más data centers: cómo se reconfigura el mapa

image

El mapa argentino de data centers

Según datos del sitio Data Center Map, Argentina es el tercer país de Sudamérica con más centros de datos (42), sólo detrás de Brasil y Chile que tienen 195 y 67, respectivamente.

De los 42, treinta se ubican en Buenos Aires (CABA y AMBA) y sólo uno es Tier III Compliant y carrier neutral, es propiedad de Sky Online y está ubicado en el centro porteño.

Tier III significa que la infraestructura y procesos son altamente confiables para evitar interrupciones del servicio, ya que un mínimo corte de energía, por ejemplo, puede implicar pérdidas millonarias.

SkyOnline tiene más de 40 años en el sector y es uno de los primeros en responder a la competencia que implica la instalación de un mega data center de OpenAI en la Patagonia, advirtiendo sobre los desafíos energéticos y los riesgos informáticos.

“En un mundo donde la IA depende de la continuidad, la seguridad va mucho más allá de proteger los datos de un ciberataque sino de asegurar la no interrupción del suministro”, comenta Daniel Fiorda, director de Operaciones de SkyOnline.

El reciente aumento de la demanda por IA, especialmente a partir del proyecto de OpenAI en la Patagonia, ha puesto sobre la mesa los retos energéticos que enfrentan los centros de datos locales. OpenAI proyecta un consumo de hasta 500 MW, equivalente al 3% de la electricidad total de Argentina, lo que obligará a las empresas locales a innovar en sus capacidades de infraestructura.

“El mundo está rediseñando por completo los sistemas de refrigeración y las redes eléctricas para abastecer los data centers, por lo que cualquier nueva oportunidad energética podría ser de gran ayuda si logra concretarse en el tiempo”, señala Fiorda en referencia a la posible incorporación de reactores nucleares modulares (SMR) como sugirió el gobierno en su momento. De todas formas, Fiorda enciende algunas luces de alerta: “A la par hay que asegurarse la llegada de los equipos de soporte y generadores, sin eso por más que tengas la energía no se puede desarrollar la actividad con seguridad”.

El gran riesgo de no cubrir la demanda son las interrupciones. Según datos de Uptime Institute, el 54% de las interrupciones en centros de datos cuestan más de US$100.000, y el 20% supera el millón de dólares.

SkyOnline tiene infraestructura propia de última generación basada en servidores HPE y Lenovo, y para procesos de IA se soporta en GPUs Nvidia. Además, está ampliando su capacidad con salas de alta densidad que permiten una eficiencia de hasta 20 kW por rack.

La carrera por la energía necesaria para alimentar estos centros de datos ya ha comenzado. No es solamente el desafío por ofrecer servicios con altísima disponibilidad, sino también de lidiar con la creciente presión sobre el sistema energético local. En respuesta, el gobierno argentino ha lanzado iniciativas para diversificar las fuentes de energía, incluida la energía nuclear, una opción que podría resultar clave para abastecer la demanda de IA en el futuro.

Los data center en la Economía del Conocimiento

Los data center son la columna vertebral y un elemento esencial de la economía del conocimiento por el almacenamiento para procesar y distribuir grandes volúmenes de datos, que son la materia prima de esta economía moderna.

Según un informe de Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas del rubro tecnológico, las exportaciones del sector de servicios basados en la infraestructura digital acumulan un crecimiento interanual del 20,8%, alcanzando un récord histórico de USD 9.700 millones.

El nivel de exportaciones ya se ubica como el tercer complejo exportador nacional, sólo detrás del agroindustrial y el energético. Pero el objetivo a largo plazo es aún más ambicioso: triplicar las exportaciones de éstos servicios hasta alcanzar los USD 30.000 millones, perfilando al sector como uno de los motores del crecimiento futuro.