Google I/O 2026: cómo ver en vivo la conferencia clave sobre inteligencia artificial

Embed - Google I/O '26 Keynote - American Sign Language

Las novedades de Google y la Inteligencia artificial

La edición de este año se desarrollará durante dos intensas jornadas, pactadas para los días 19 y 20 de mayo, combinando discursos de apertura, sesiones técnicas y talleres interactivos para toda la comunidad global. El eje central de las presentaciones estará alineado con la misión histórica de la compañía de organizar la información del mundo y tornarla accesible, potenciada al máximo mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).