Google I/O 2026: cómo ver en vivo la conferencia clave sobre inteligencia artificial
La conferencia anual Google I/O 2026 presenta las últimas novedades tecnológicas. Conocé los horarios y cómo seguir la transmisión en vivo desde Argentina.
Este martes arranca de manera oficial la esperada conferencia anual Google I/O 2026, el evento global más importante del año donde la reconocida compañía presentará sus principales innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial. La gran transmisión en vivo comenzará exactamente a las 14 horas de la Argentina para todos los usuarios interesados.
Las novedades de Google y la Inteligencia artificial
La edición de este año se desarrollará durante dos intensas jornadas, pactadas para los días 19 y 20 de mayo, combinando discursos de apertura, sesiones técnicas y talleres interactivos para toda la comunidad global. El eje central de las presentaciones estará alineado con la misión histórica de la compañía de organizar la información del mundo y tornarla accesible, potenciada al máximo mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).
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De acuerdo con el cronograma oficial brindado por la empresa, los eventos principales se dividirán de la siguiente manera:
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Google Keynote: Se llevará a cabo este martes 19 de mayo a las 10:00 am PT (14:00 horas de Argentina), enfocado en los anuncios masivos de productos y consumo general.
Developer Keynote: Tendrá lugar el mismo martes a las 1:30 pm PT, orientado específicamente a las herramientas de programación y soluciones de software técnico.
Los interesados en participar de las sesiones virtuales, armar su propio calendario personalizado y conocer la agenda completa de actividades complementarias pueden registrarse de forma gratuita ingresando directamente al sitio web oficial del evento: https://io.google/2026/.
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