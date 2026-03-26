Cambio en Google: designaron a un nuevo director general para la Argentina

Google abrió la inscripción para su Programa de Pasantías 2026 en Argentina: quiénes pueden anotarse

Según detalló la compañía en su comunicado, la pasantía tendrá una duración total de ocho meses, extendiéndose desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027. La modalidad de trabajo será de carácter híbrido, exigiéndoles a los jóvenes seleccionados cumplir con tres días de presencialidad por semana en las oficinas que la firma posee en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los requisitos excluyentes para poder aplicar a las vacantes, los candidatos deberán demostrar un excelente dominio del idioma español y un nivel avanzado de inglés. Esta condición es fundamental ya que el rol implicará interactuar de manera fluida y constante con diferentes clientes y partes interesadas de toda la región.