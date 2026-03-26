Cambio en Google: designaron a un nuevo director general para la Argentina
Google designó a Juan C. Vallejo como nuevo director general en Argentina desde abril de 2026, en un cambio clave para su estrategia local y el impulso del negocio digital.
La empresa tecnológica Google anunció un cambio clave en su conducción local: nombró a un nuevo director general para la Argentina, en una decisión que impacta de lleno en la estrategia de la compañía en el país. Se trata de Juan C. Vallejo, quien asumirá el cargo a partir del 1° de abril de 2026.
El ejecutivo llega desde México, donde se desempeñaba dentro de la estructura regional de la compañía con foco en áreas comerciales y de desarrollo de negocios.
Vallejo cuenta con una trayectoria vinculada al mundo digital, los medios y las telecomunicaciones, con experiencia en la gestión de equipos y en la expansión de operaciones en mercados latinoamericanos. Antes de su llegada a Google, también tuvo pasos por compañías del sector como Fox Networks Group y Global Media Partners.
El cambio se da en un contexto en el que la empresa busca consolidar su crecimiento en la Argentina, con especial énfasis en el desarrollo del ecosistema digital y la adopción de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial.
Desde la compañía destacaron que el objetivo de esta nueva etapa será fortalecer la relación con clientes y socios estratégicos, además de acompañar la transformación digital de empresas y usuarios en el país. De esta manera, Google renueva su liderazgo local con una apuesta por perfiles con experiencia regional, en un mercado que sigue siendo clave dentro de América Latina.
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Según detalló la compañía en su comunicado, la pasantía tendrá una duración total de ocho meses, extendiéndose desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027. La modalidad de trabajo será de carácter híbrido, exigiéndoles a los jóvenes seleccionados cumplir con tres días de presencialidad por semana en las oficinas que la firma posee en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los requisitos excluyentes para poder aplicar a las vacantes, los candidatos deberán demostrar un excelente dominio del idioma español y un nivel avanzado de inglés. Esta condición es fundamental ya que el rol implicará interactuar de manera fluida y constante con diferentes clientes y partes interesadas de toda la región.
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