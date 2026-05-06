Hot Sale: un análisis de Google revela qué buscan los argentinos

¿Qué diferencias hay entre los Millennials y la Generación Z?

El informe de Google identificó una marcada brecha generacional en la forma de encarar el Hot Sale. Los Millennials, por ejemplo, son planificadores estratégicos que organizan sus gastos entre 3 y 8 semanas antes, basando su decisión final en el equilibrio entre precio, calidad y durabilidad, tras analizar meticulosamente costos de envío y reseñas.

Por su parte, la Generación Z muestra un enfoque mucho más dinámico y oportunista. Comienzan su investigación con apenas dos semanas de anticipación, priorizan las opiniones de creadores de contenido de confianza y, aunque pueden ser impulsivos, analizan al menos tres alternativas diferentes y exigen descuentos genuinos antes de finalizar la compra.

¿Cuáles son los productos más buscados en Google?

La cercanía de la Copa del Mundo, la necesidad de equipamiento tecnológico y el deseo de renovar el hogar dominan por completo las tendencias de búsqueda en la antesala del Hot Sale. Algunos de los incrementos más sorpresivos en el Buscador fueron:

image

"Lego Messi" : registró un impresionante crecimiento superior al 10.000%.

"Mochilas transparentes" : tuvo un incremento de más del 2.500%.

"Televisor 98 pulgadas" y "Relojes en Argentina" : ambos términos aumentaron más de un 800%.

"Edredón" y "Fundas para laptop" : crecieron un 500% y un 400% respectivamente.

"Camiseta original de Argentina": las búsquedas subieron más del 43%.

¿Qué buscan los turistas para este Hot Sale?

En el rubro del turismo, los compradores argentinos suelen concentrar la gran parte de su demanda durante el primer día del evento, buscando desesperadamente oportunidades en vuelos y paquetes de agencias online. La financiación en cuotas es el factor más determinante para poder concretar las reservas.

Un dato curioso que arrojó Google sobre los hábitos de los viajeros es que, si bien los viajes en familia y en pareja siguen siendo los más populares, se registró un fuerte aumento de personas que deciden emprender la aventura de viajar solas (30%). Respecto a los destinos, el interés está muy parejo: un 46% opta por viajes nacionales, mientras que un 43% prefiere cruzar las fronteras hacia Brasil, Estados Unidos o Europa.