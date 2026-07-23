El ex arquero de España que respaldó a Roberto Ayala tras su incidente con Dani Olmo
El exarquero del Valencia y de la selección española Santiago Cañizares salió en defensa de su excompañero luego del episodio ocurrido tras la final del Mundial 2026.
Las repercusiones por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España continúan generando opiniones en ambos lados del Atlántico. En las últimas horas, quien tomó la palabra fue Santiago Cañizares, histórico exarquero de la selección española y del Valencia, que salió a respaldar públicamente a Roberto Ayala después del altercado que protagonizó con Dani Olmo en el césped del MetLife Stadium.
El episodio ocurrió una vez concluido el encuentro que consagró a España como campeón del mundo. En medio de una serie de cruces entre futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos, Ayala terminó golpeando al mediocampista del Barcelona tras un intercambio verbal, una acción que quedó registrada por las cámaras y rápidamente recorrió el mundo.
Días después de lo sucedido, el colaborador de Lionel Scaloni reconoció públicamente su responsabilidad y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido, asegurando que su intención inicial había sido intervenir para intentar calmar los ánimos. “Es una pena y hay que asumir los hechos que uno hizo dentro del campo”, manifestó Ayala al referirse a la situación.
Santiago Cañizares respaldó a Roberto Ayala: “Tenemos la obligación de perdonarlo”
Posteriormente explicó cómo vivió esos instantes posteriores al pitazo final: “Cuando termina el partido veo que hay una gresca en la mitad de cancha y voy para que no termine de esa manera, porque no somos eso. Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención era ir y separar y nada más. Hay veces que te encuentras con cosas que pasan con las pulsaciones a mil… y no es excusa. No puedo hacer eso por más de lo que haya recibido. Entré a separar. Hay que cortar ya las cosas”, sostuvo.
El exdefensor también dejó en claro que pretende ofrecerle disculpas personalmente al futbolista español cuando tenga la oportunidad: “Si lo veo le pediré disculpas en persona. Últimamente con nuestra selección hay una cierta animadversión. Querían que no le fuera bien a nuestra selección. Nosotros jugamos para nuestro pueblo. En el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento cambie mis actos. Estoy arrepentido”, afirmó.
Las declaraciones de Ayala encontraron respaldo en Santiago Cañizares, quien compartió vestuario con el argentino durante varios años en el Valencia, una de las etapas más exitosas en la historia del club español. En diálogo con la Cadena COPE, el exguardameta remarcó que no intenta justificar la agresión, aunque considera que el arrepentimiento expresado por Ayala merece ser tenido en cuenta.
“Ha pedido disculpas, a su forma, a su manera y un poco poniendo en perspectiva lo que de alguna forma piensa siempre todo el mundo… Pero vamos a ver, yo no voy a defender a Fabián en el aspecto que piense que no se ha equivocado. Claro que se ha equivocado y cuando una persona pide perdón evidentemente es porque se ha equivocado”, señaló.
Finalmente, Cañizares sostuvo que el episodio no debería opacar la trayectoria deportiva y humana del exdefensor argentino. “Pero una vez que ha pedido perdón creo que tenemos la obligación de perdonar, sobre todo cuando es una persona que a lo largo de su trayectoria creo que ha sido un gran profesional desde el banquillo, desde los despachos y desde el terreno de juego”, concluyó.
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