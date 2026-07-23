El ex arquero de España que respaldó a Roberto Ayala tras su incidente con Dani Olmo

Las declaraciones de Ayala encontraron respaldo en Santiago Cañizares, quien compartió vestuario con el argentino durante varios años en el Valencia, una de las etapas más exitosas en la historia del club español. En diálogo con la Cadena COPE, el exguardameta remarcó que no intenta justificar la agresión, aunque considera que el arrepentimiento expresado por Ayala merece ser tenido en cuenta.

@santicanizares defiende a Ayala por el puñetazo a Dani Olmo



"Está claro que se ha equivocado, pero él lo sabe y ha pedido perdón. Hay que perdonar"



"Le tira un puñetazo"



"Es muy famoso eso en los campos de futbol"



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“Ha pedido disculpas, a su forma, a su manera y un poco poniendo en perspectiva lo que de alguna forma piensa siempre todo el mundo… Pero vamos a ver, yo no voy a defender a Fabián en el aspecto que piense que no se ha equivocado. Claro que se ha equivocado y cuando una persona pide perdón evidentemente es porque se ha equivocado”, señaló.

Finalmente, Cañizares sostuvo que el episodio no debería opacar la trayectoria deportiva y humana del exdefensor argentino. “Pero una vez que ha pedido perdón creo que tenemos la obligación de perdonar, sobre todo cuando es una persona que a lo largo de su trayectoria creo que ha sido un gran profesional desde el banquillo, desde los despachos y desde el terreno de juego”, concluyó.