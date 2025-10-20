Cuál es la única billetera virtual que sobrevivió a la caída global de Amazon Web
En medio del caos digital mundial, la app argentina no tuvo inconvenientes y funcionó con normalidad durante toda la jornada.
La mañana de este lunes fue testigo de un caos digital a escala mundial debido a un fallo masivo en el servicio de Amazon Web Services (AWS), la plataforma de cloud computing más grande del mundo, lo que provocó una caída mundial de plataformas y billeteras virtuales, entre las que sobrevivió una app argentina, que continuó funcionando con normalidad.
El incidente, cuyo epicentro se localizó en Virginia del Norte, Estados Unidos, provocó una avalancha de errores, fallos y caídas en cientos de plataformas y aplicaciones.
El desperfecto técnico impactó directamente en servicios financieros, entretenimiento y redes sociales a nivel global. Entre las plataformas afectadas se encontraron: servicios de streaming como Netflix, Disney+, YouTube y Hulu; fintech y bancos, como Mercado Pago, Naranja X, Banco Galicia, Personal Pay y Ualá; redes y tecnología, como Facebook (propiedad de Meta), el portal de Amazon y Microsoft 365; y videojuegos, como Fortnite y Roblox.
Desde AWS se confirmó el problema, explicando que se habían detectado "índices elevados de error en las solicitudes enviadas a bases de datos utilizadas por aplicaciones y juegos en línea".
Horas después del colapso, la compañía propiedad de Jeff Bezos comenzó a reportar mejorías. AWS informó que estaba "viendo la recuperación de la conectividad y la API para los servicios de AWS", indicando un lento retorno a la normalidad en la mayoría de las plataformas afectadas.
Cuenta DNI, la única plataforma que no fue afectada por la caída global
Se cayeron los sistemas de Amazon y con ello las billeteras virtuales, mientras que Cuenta DNI siguió funcionando porque al ser una billetera digital bancaria no tiene a estos servicios detrás.
En las redes sociales no dejaron de destacar que mientras aplicaciones como Mercado Pago presentaron inconvenientes este lunes, la app de la provincia de Buenos Aires continuó operando sin problemas.
