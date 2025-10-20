Cuál es la única billetera virtual que sobrevivió a la caída global de Amazon Web

Cuenta DNI, la única plataforma que no fue afectada por la caída global

Se cayeron los sistemas de Amazon y con ello las billeteras virtuales, mientras que Cuenta DNI siguió funcionando porque al ser una billetera digital bancaria no tiene a estos servicios detrás.

En las redes sociales no dejaron de destacar que mientras aplicaciones como Mercado Pago presentaron inconvenientes este lunes, la app de la provincia de Buenos Aires continuó operando sin problemas.

