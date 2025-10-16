Murió Tomonobu Itagaki, el creador de Ninja Gaiden y Dead or Alive

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del primer líder del Equipo NINJA, Tomonobu Itagaki. Continuaremos con la filosofía y la creatividad que Itagaki-san inició y continuaremos creando juegos que muchos jugadores disfrutarán. Nuestro más sentido pésame por su pérdida", escribió el Team Ninja.

tomonobu

A lo largo de su carrera Itagaki se ganó el apodo de "alma rebelde" por su fuerte personalidad y osadía.

En 2008 se alejó de Team Ninja por diferencias con Tecmo, que es dueña del estudio desde su creación hasta el día de hoy, aunque en 2009 se haya fusionado con otro nombre pesado de los videojuegos en Japón, Koei, para formar la corporación Koei-Tecmo.

Ninja Gaiden

Una vez desligado de Tecmo, Itagaki demandó a la compañía en la que se formó -porque le adeudaban el pago de sus bonos- y creó un nuevo estudio, Valhalla Game Studios, con el que desarrolló Devil's Third.

En la actualidad el creador de videojuegos se encontraba al frente de la iteración más reciente de su propia compañía, Itagaki Games, con la que pensaba volver a las raíces con un producto original que saldría para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Hoy ese proyecto está en pausa.