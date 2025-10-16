Murió Tomonobu Itagaki, el creador de Ninja Gaiden y Dead or Alive
El japonés fue también el artífice de "Dead or Alive", otra saga que revolucionó el mundo de los videojuegos. Desde el estudio Team Ninja lo despidieron.
El creador de videojuegos Tomonobu Itagaki, artífice de productos como Ninja Gaiden o Dead or Alive, murió este jueves en Tokyo, Japón. Tenía 58 años.
La jornada de este jueves comenzó con un mensaje de despedida en el perfil de Facebook de Itagaki, en el que el creador de videojuegos anunció su propia muerte: "La luz de mi vida finalmente se está apagando. Si este mensaje ha sido publicado, significa que finalmente ha llegado el momento. Ya no estoy en este mundo", escribió.
La noticia fue confirmada por James Mielke, cofundador de BitSummit y amigo cercano de Itagaki, quien aseguró públicamente que el desarrollador padecía una "enfermedad grave que escaló de forma bastante severa en sus días finales".
Itagaki comenzó su carrera en 1992 como programador de gráficos para la corporación Tecmo en Japón, pero en 1995 se puso al frente de Team Ninja con el lanzamiento del clásico Dead or Alive (1996), seguido por Ninja Gaiden (2004 y posteriores).
"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del primer líder del Equipo NINJA, Tomonobu Itagaki. Continuaremos con la filosofía y la creatividad que Itagaki-san inició y continuaremos creando juegos que muchos jugadores disfrutarán. Nuestro más sentido pésame por su pérdida", escribió el Team Ninja.
A lo largo de su carrera Itagaki se ganó el apodo de "alma rebelde" por su fuerte personalidad y osadía.
En 2008 se alejó de Team Ninja por diferencias con Tecmo, que es dueña del estudio desde su creación hasta el día de hoy, aunque en 2009 se haya fusionado con otro nombre pesado de los videojuegos en Japón, Koei, para formar la corporación Koei-Tecmo.
Una vez desligado de Tecmo, Itagaki demandó a la compañía en la que se formó -porque le adeudaban el pago de sus bonos- y creó un nuevo estudio, Valhalla Game Studios, con el que desarrolló Devil's Third.
En la actualidad el creador de videojuegos se encontraba al frente de la iteración más reciente de su propia compañía, Itagaki Games, con la que pensaba volver a las raíces con un producto original que saldría para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Hoy ese proyecto está en pausa.
