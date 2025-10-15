Dolor en las redes: murió Marcelito, el caniche que conquistó a miles de usuarios

image

En su cuenta de Instagram, también le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Me miraba y me hacía feliz. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos. Se sentía especial cuando le ponía una ropita o un collarcito”.

La mujer recordó además las pequeñas rutinas que compartían: “Todas las mañanas, mientras yo preparaba el mate, él salía al patio y se quedaba al sol. Lo miraba y parecía que me sonreía. Me hizo reír tanto. Era único. Gracias por cada mensaje, me llegan al alma”.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y recuerdos de sus seguidores, quienes lo despidieron con frases como “por siempre en nuestros corazones” y “dejó huellas hermosas entre nosotros”. Muchos destacaron que Marcelito fue mucho más que una mascota: representó la alegría cotidiana y la compañía silenciosa que tantas personas encontraron en sus fotos.