Google va a eliminar cuentas de Gmail y Fotos que no cumplan con un requisito clave: cómo evitarlo

La medida de Google, argumentada en cuestiones de seguridad y para proteger de posibles hackeos, de todos modos, no afecta a todos los usuarios.

La gran mayoría de los usuarios no tendrán problema alguno, ya que quienes deberán estar preocupados son aquellos que no usan su cuenta de Google desde hace tiempo, debido a que se trata de una medida que se toma sobre las cuentas inactivas de los usuarios.

En concreto, Google eliminará a aquellas cuentas de Gmail y Fotos que se encuentren dos años sin uso, ya que las considera "cuenta inactiva. Esto significa que la eliminará para siempre, así como todo el contenido que haya ella, incluyendo el de servicios como Google Fotos o Gmail, entre otros.

sede google.jpg

Qué hacer para que Google no elimine tu cuenta

Si pasaron más de dos años y el usuario no ha iniciado sesión en alguno de los múltiples servicios para los que se necesita, la cuenta será eliminada para siempre, sin que exista la posibilidad de volver atrás para poder recuperar la información y archivos guardados en ellas.

Una vez conocida la decisión de Google de eliminar las cuentas de aquellos usuarios inactivos durante dos años en las mismas, la forma de evitar sufrir la eliminación tan sencilla como acceder a la cuenta introduciendo usuario y contraseña.

Con la simple acción de ingresar a la cuenta, el dueño de la misma podrá conseguir que Google la mantenga activa.

Qué cuentas están exentas a la eliminación de Google

Esta medida implementada por Google solo se aplicará en cuentas personales, por lo que tanto las cuentas de escuelas como de empresa quedan exentas. De esta forma, se buscará proteger las mismas frente a la posibilidad de que sean atacadas por piratas informáticos.

De esta forma, aunque en la gran mayoría de los casos puede no importar que se elimine una cuenta a la que no se accede desde hace dos años o más, en otros sí que puede hacer que alguien se dé cuenta de que no quiera perder todos los correos electrónicos recibidos o las fotos que pueda tener almacenadas en una de ellas.