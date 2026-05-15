Google lanzó un probador para ver cómo te queda la ropa de Shein y otras tiendas virtuales

Elegir el producto: buscá y seleccioná una prenda dentro del catálogo de Google Shopping.

Activar el probador: hacé clic en el ícono “Pruébalo” que se encuentra visible en el artículo seleccionado.

Subir la imagen: elegí una foto tuya de cuerpo entero. Para obtener los mejores resultados posibles, lo ideal es usar una fotografía de pie, con los brazos bien visibles y ropa ajustada; esto ayuda a que la IA interprete mejor tu silueta.

¡Listo!: en pocos segundos vas a ver cómo te queda la ropa antes de comprarla.

Como recomendación extra, el sistema te permite revisar otros looks que te hayas probado anteriormente, guardar los que más te gustaron y compartirlos con tus amigos. Además, para garantizar tu privacidad, podés eliminar tu foto de la plataforma cuando lo desees, sabiendo que estas imágenes no se utilizan para entrenar modelos de Inteligencia Artificial.