Por qué Ibai Llanos rechazó ir al Mundial de Qatar 2022 con la selección española

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, dijo.

Si bien el streamer no dio detalles de su decisión, se presume que optó por no viajar debido a las condiciones en las que trabajaron los obreros en la construcción de los estadios. Eso motivó a que haya denuncias por violación de derechos humanos y a que haya rechazo a nivel global.

En ese sentido, en 2021, el sitio “The Guardian” publicó un informe en el que informaban que “más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde que ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo hace 10 años”. Además, según cifras del gobierno local, más de 17.000 inmigrantes de todas las nacionalidades fallecieron en Qatar desde 2010.

Por otra parte, se trata de una sociedad que tiene leyes contra la diversidad sexual, hecho que llevó a más de una persona a desistir de ir a ver la Copa del Mundo a Qatar.