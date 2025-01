La inteligencia artificial reveló las mejores canciones para entrenar.

Estas son las mejores canciones para entrenar, según la IA

Estas son las canciones recomendadas por ChatGPT. Si no tenés una playlist en específico, la IA preparó un orden de para realizar la rutina diaria:

Inicio: Calentamiento (Ritmo medio)

1. "Ciudad mágica" - Tan Biónica

2. "On Top of the World" - Imagine Dragons

3. "Arriba" - Bándalos Chinos

Parte principal: Alta intensidad (Ritmo explosivo)

4. "Canguro" - Wos

5. "Can't Hold Us" - Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton

6. "Run the World (Girls)" - Beyoncé

7. "La bomba" - Los Auténticos Decadentes

8. "Believer" - Imagine Dragons

9. "Titanium" - David Guetta ft. Sia

Final: Resistencia y enfriamiento (Ritmo constante)

10. "Wacha" - KHEA ft. Duki

11. "La Cobra" - Jimena Barón

12. "Persiana americana" - Soda Stereo

13. "Eye of the Tiger" - Survivor