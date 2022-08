Hackearon LastPass, el gestor de contraseñas más popular del mundo

ciberseguridad hacker.jpg

Sin embargo, aclararon que las contraseñas o información de los usuarios no resultaron afectadas o, al menos, no se encontraron pruebas de eso. Indicaron que no es necesario que los usuarios tomen medidas preventivas.

“En respuesta al incidente, implementamos medidas de contención y mitigación, y contratamos a una firma líder en ciberseguridad y análisis forense. Si bien nuestra investigación está en curso, hemos logrado un estado de contención, implementamos medidas de seguridad mejoradas adicionales y no vemos más evidencia de actividad no autorizada”, indicó el CEO de LastPass.

¿Qué es LastPass?

last pass

LastPass es un gestor de contraseñas, es decir, que almacena las contraseñas en la “nube” de forma encriptada.

Los gestores de contraseñas sirven para que los usuarios no tengan que recordar todas las claves que usan de forma diaria. En cambio, se guardan en esta especie de “depósito”.

LastPass tiene una opción de uso freemium, es decir que es gratis con funciones básicas. Para acceder a opciones avanzadas se puede añadir una suscripción paga.