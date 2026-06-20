Llega YouTube Shopping a la Argentina: cómo impactará en los creadores
La esperada herramienta YouTube Shopping se expande oficialmente a la Argentina para conectar a creadores de contenido con marcas y potenciar las ventas.
El ecosistema digital nacional recibe una gran novedad con la llegada oficial del programa de afiliados de YouTube Shopping. Esta importante expansión permitirá que los diversos creadores de contenido puedan generar ingresos adicionales al recomendar productos en sus videos, transformando su nivel de influencia en ventas reales para las marcas.
Esta nueva función llega al país en asociación estratégica con Mercado Libre. En la práctica, cuando un influencer etiquete un artículo específico en su contenido, los espectadores podrán continuar viendo el video mientras completan la compra de forma fluida dentro de la plataforma de comercio electrónico.
Cómo beneficia a los creadores de YouTube y los requisitos
Renata Gerez, Directora de Social Commerce, explicó que esta integración funciona porque une el contenido y la comunidad audiovisual con un catálogo robusto y seguro. De este modo, los creadores monetizan de manera mucho más efectiva, mientras que las marcas logran conectar de lleno con compradores que están realmente interesados en sus productos.
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En la actualidad, el video es un recurso clave para decidir qué adquirir. A nivel global, los usuarios pasaron más de 40.000 millones de horas viendo contenido vinculado a compras durante el 2025. Además, una encuesta reciente reflejó que el 87% de los consumidores argentinos que utilizan Google o YouTube en su proceso tienen probabilidades de volver a elegir la misma marca.
Para potenciar esta iniciativa, se implementaron herramientas más inteligentes basadas en inteligencia artificial, como el etiquetado automático de los artículos que se muestran en pantalla. La función estará disponible en las próximas semanas y los interesados podrán activarla desde la pestaña de Ingresos en YouTube Studio, con un requisito mínimo de contar con tan solo 500 suscriptores.
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