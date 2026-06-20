Llega YouTube Shopping a la Argentina: cómo impactará en los creadores

En la actualidad, el video es un recurso clave para decidir qué adquirir. A nivel global, los usuarios pasaron más de 40.000 millones de horas viendo contenido vinculado a compras durante el 2025. Además, una encuesta reciente reflejó que el 87% de los consumidores argentinos que utilizan Google o YouTube en su proceso tienen probabilidades de volver a elegir la misma marca.

Para potenciar esta iniciativa, se implementaron herramientas más inteligentes basadas en inteligencia artificial, como el etiquetado automático de los artículos que se muestran en pantalla. La función estará disponible en las próximas semanas y los interesados podrán activarla desde la pestaña de Ingresos en YouTube Studio, con un requisito mínimo de contar con tan solo 500 suscriptores.