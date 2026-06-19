El Gobierno cambió el Día del Padre con la Ley 5131 y no se festeja el domingo
A través de la Ley provincial 5131, una región del país modificó la celebración del Día del Padre para homenajear a José de San Martín este 24 de agosto.
La provincia de Mendoza establece una fecha diferente para celebrar el Día del Padre en todo su territorio. A través de la sanción de la Ley 5131, el gobierno local determinó que esta festividad se lleve a cabo el 24 de agosto, rindiendo un sentido homenaje al General José de San Martín.
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El origen de la fecha en honor a José de San Martín
La elección del 24 de agosto no es casualidad. Responde estrictamente al nacimiento de Mercedes Tomasa en el año 1816, la única hija de don José de San Martín y Remedios de Escalada. Sus primeros años en Mendoza fueron sumamente agitados debido a las importantes misiones independentistas de su padre, quien buscaba concretar la liberación de Chile y Perú.
Tras la prematura muerte de Remedios en 1823, el prócer regresó para darle abrigo y llevarla a Europa. Allí, la apodada "infanta mendocina" recibió una educación de excelencia, destacándose notablemente en disciplinas como la pintura y la música.
La historia de Mercedes y la instauración de la Ley 5131
Durante su larga estadía en Francia, padre e hija lograron superar juntos el cólera en 1831. Fue gracias a la oportuna atención del médico Mariano Balcarce, con quien Mercedes se terminaría casando al año siguiente para la inmensa alegría del Libertador. Del matrimonio nacieron dos hijas, María Mercedes y Josefa Dominga, estableciéndose finalmente en Brunoy, cerca de París.
Mercedes falleció en febrero de 1875. Muchas décadas más tarde, precisamente en 1951, sus restos mortales fueron repatriados y hoy descansan en la Basílica de San Francisco. En su honor y como reconocimiento absoluto a la figura paterna del máximo prócer argentino, las autoridades sancionaron la Ley 5131, modificando de forma definitiva el calendario oficial de festejos en la región cuyana para diferenciarlo del tradicional domingo de junio.
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