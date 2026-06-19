El Gobierno cambió el Día del Padre con la Ley 5131 y no se festeja el domingo

La historia de Mercedes y la instauración de la Ley 5131

Durante su larga estadía en Francia, padre e hija lograron superar juntos el cólera en 1831. Fue gracias a la oportuna atención del médico Mariano Balcarce, con quien Mercedes se terminaría casando al año siguiente para la inmensa alegría del Libertador. Del matrimonio nacieron dos hijas, María Mercedes y Josefa Dominga, estableciéndose finalmente en Brunoy, cerca de París.

Mercedes falleció en febrero de 1875. Muchas décadas más tarde, precisamente en 1951, sus restos mortales fueron repatriados y hoy descansan en la Basílica de San Francisco. En su honor y como reconocimiento absoluto a la figura paterna del máximo prócer argentino, las autoridades sancionaron la Ley 5131, modificando de forma definitiva el calendario oficial de festejos en la región cuyana para diferenciarlo del tradicional domingo de junio.