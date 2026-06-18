Las nuevas funciones de Google y la Inteligencia Artificial para vivir el Mundial 2026

A esto se suma la importante actualización de Google Maps con imágenes inmersivas en 360 grados mediante Street View, permitiendo explorar los distintos escenarios donde jugará Argentina: el Estadio Kansas City (16 de junio ante Argelia) y el Estadio Dallas (22 de junio ante Austria y 27 de junio frente a Jordania). A su vez, se habilitó la vista inmersiva para otros recintos de Canadá y Estados Unidos, como el Estadio Toronto, Houston y Atlanta.

Cómo crear tu foto con la camiseta de la Selección usando IA

La inteligencia artificial de Gemini ofrece actualmente una cobertura completa del torneo con un centro dinámico que incluye marcadores en vivo y noticias de último momento mediante carruseles visuales. Además, la flamante incorporación de Nano Banana permite a los hinchas generar imágenes personalizadas vistiendo los colores nacionales.

Para lograrlo, los usuarios deben seguir estos simples pasos:

Tocar el botón "+" ubicado en el lateral izquierdo dentro de la interfaz de Gemini.

Subir una fotografía personal a la herramienta Nano Banana.

Seleccionar alguna de las plantillas disponibles para verse en distintas escenas futboleras, como festejando un gol en el estadio o atajando una pelota sobre la línea.

Automáticamente, Gemini ilustrará la imagen final adaptada con los colores de la Argentina o de la camiseta de la Selección.

Finalmente, las personas que posean una suscripción a los planes pagos cuentan con una función exclusiva para recibir un resumen matutino personalizable con las novedades del fútbol, permitiendo elegir equipos o jugadores específicos. Por su parte, el Modo IA en el Buscador, que ya está disponible para usuarios Pro y Ultra y llegará al público general a mediados de año, permite hacer análisis tácticos profundos, resolver dudas sobre el reglamento y crear gráficos interactivos adaptados a cada consulta.