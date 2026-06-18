Las nuevas funciones de Google y la Inteligencia Artificial para vivir el Mundial 2026
Desde estadísticas en tiempo real hasta la creación de imágenes con la camiseta de la Selección Argentina, todas las novedades de Google para el Mundial 2026.
El furor por el Mundial 2026 ya se refleja en las plataformas. De acuerdo a los datos publicados por Google Trends, la consulta "copa mundial de la fifa 2026" experimentó un crecimiento del 248% en el buscador. Asimismo, el interés por el debut disparó un 630% las búsquedas sobre las posiciones del partido entre la Selección Argentina y Argelia.
A nivel global, nuestro país lidera holgadamente el interés de búsqueda dentro del Grupo J, seguido de cerca por Argelia, Austria y Jordania. En el plano local, Corrientes se posiciona como la provincia con mayor cantidad de consultas relacionadas al torneo.
Resultados en tiempo real y estadios en 360 grados
Para seguir el minuto a minuto del certamen, el Buscador de Google ahora permite visualizar resultados en vivo, tablas de posiciones y los datos clave del juego en tiempo real en la misma pantalla. Como gran novedad práctica para los usuarios, es posible fijar el marcador en la pantalla de bloqueo tanto en dispositivos Android como iOS, sin necesidad de acceder al teléfono constantemente.
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A esto se suma la importante actualización de Google Maps con imágenes inmersivas en 360 grados mediante Street View, permitiendo explorar los distintos escenarios donde jugará Argentina: el Estadio Kansas City (16 de junio ante Argelia) y el Estadio Dallas (22 de junio ante Austria y 27 de junio frente a Jordania). A su vez, se habilitó la vista inmersiva para otros recintos de Canadá y Estados Unidos, como el Estadio Toronto, Houston y Atlanta.
Cómo crear tu foto con la camiseta de la Selección usando IA
La inteligencia artificial de Gemini ofrece actualmente una cobertura completa del torneo con un centro dinámico que incluye marcadores en vivo y noticias de último momento mediante carruseles visuales. Además, la flamante incorporación de Nano Banana permite a los hinchas generar imágenes personalizadas vistiendo los colores nacionales.
Para lograrlo, los usuarios deben seguir estos simples pasos:
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Tocar el botón "+" ubicado en el lateral izquierdo dentro de la interfaz de Gemini.
Subir una fotografía personal a la herramienta Nano Banana.
Seleccionar alguna de las plantillas disponibles para verse en distintas escenas futboleras, como festejando un gol en el estadio o atajando una pelota sobre la línea.
Automáticamente, Gemini ilustrará la imagen final adaptada con los colores de la Argentina o de la camiseta de la Selección.
Finalmente, las personas que posean una suscripción a los planes pagos cuentan con una función exclusiva para recibir un resumen matutino personalizable con las novedades del fútbol, permitiendo elegir equipos o jugadores específicos. Por su parte, el Modo IA en el Buscador, que ya está disponible para usuarios Pro y Ultra y llegará al público general a mediados de año, permite hacer análisis tácticos profundos, resolver dudas sobre el reglamento y crear gráficos interactivos adaptados a cada consulta.
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