¿Quién es noonoouri, la influencer virtual más famosa del mundo?

Noonoouri es un personaje digital creado por el diseñador gráfico alemán Joerg Zuber y la agencia de diseño y branding Opium. Aunque comenzó en su mundo de las redes sociales en 2018, su creador asegura que sus inicios se remontan incluso a años más atrás.

"Desde que era chico me gustaba la moda. Siempre me inspiraron los grandes diseños. Me parecía impresionante como un pedazo de tela podía llamar tanto la atención y atraer las miradas de tantas personas en un solo lugar. De ahí sale la idea de impulsar a noonouri en el mundo de la moda", explicó el creador del avatar.

Una de las colaboraciones más famosas de esta influencer virtual ha sido con la marca italiana Valentino. En un vídeo promocional, Noonoouri aparece bailando en una discoteca con un vestido y un bolso de la marca.

Según Zuber, los tres rasgos esenciales en los que se basa noonoouri, quien acumula ya más de 400.000 seguidores en Instagram, en donde comparte mensajes y presume de amistad hasta con Kim Kardashian, son: bonita, curiosa y hecha a mano.

Zuber asegura que no cree que las influencers virtuales como Noonoouri deban sustituir a las modelos reales. "En este mundo hay cabida para todas", señaló en varias ocasiones.

De hecho, esta muñeca virtual es muy fan de grandes modelos como Naomi Campbell, Gigi Hadid y Kendall Jenner y lo deja claro en su cuenta de Instagram.