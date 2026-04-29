TikTok lanza un programa para PyMEs argentinas con premios de hasta USD 30.000 en capital semilla
TikTok lanzó una iniciativa gratuita que ofrece capacitación y financiamiento. Cómo participar y cuáles son los requisitos para potenciar tu negocio digital.
TikTok, en alianza con New Ventures, anunció el lanzamiento oficial en Argentina de #EmprendeEnTikTok. Esta iniciativa gratuita está diseñada para fortalecer el crecimiento de emprendimientos, PyMEs y MiPyMEs locales mediante el uso estratégico de herramientas digitales. El programa combina capacitaciones, mentorías personalizadas y la posibilidad de acceder a capital semilla.
La convocatoria ya se encuentra abierta y los interesados tendrán tiempo de postularse hasta el 5 de julio de 2026. En su formato más amplio, el programa ofrece clases virtuales y gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido.
Cómo es el programa de aceleración de TikTok y cuáles son los premios
En paralelo a las clases abiertas, el programa seleccionará a 10 emprendimientos de todo el país para participar de un proceso intensivo de formación enfocado en estrategia de negocios, finanzas y crecimiento en la plataforma. Este proceso se divide en dos etapas:
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En la primera fase, los seleccionados participarán de nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas.
En la segunda fase, los tres proyectos más destacados avanzarán a una instancia de mentorías personalizadas.
Como gran incentivo final, estos tres finalistas accederán a capital semilla basándose en su desempeño. El fondo total de hasta USD 30.000 se repartirá de la siguiente manera:
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El primer puesto recibirá USD 15.000.
El segundo lugar se llevará USD 10.000.
El tercer puesto obtendrá USD 5.000.
Requisitos para participar por el capital semilla
Quienes deseen postularse a las mentorías personalizadas y competir por el financiamiento deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Los requisitos estipulados son los siguientes:
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Ser un emprendimiento o una MiPyME con al menos un año de operación en Argentina.
Contar con una facturación mínima comprobable de USD 10.000 en el último año fiscal.
Ser personas físicas o jurídicas con actividad comercial debidamente registrada.
Tener un perfil de negocios activo en TikTok y un nivel medio de madurez digital.
Los postulantes deberán ingresar al sitio web emprendeentiktok.com, elegir la modalidad deseada (clases, talleres o ambas) y completar el formulario correspondiente.
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