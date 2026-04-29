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TikTok lanza un programa para PyMEs argentinas con premios de hasta USD 30.000 en capital semilla

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TikTok lanzó una iniciativa gratuita que ofrece capacitación y financiamiento. Cómo participar y cuáles son los requisitos para potenciar tu negocio digital.

TikTok lanza un programa para PyMEs argentinas con premios de hasta USD 30.000 en capital semilla

TikTok lanza un programa para PyMEs argentinas con premios de hasta USD 30.000 en capital semilla
TikTok lanza un programa para PyMEs argentinas con premios de hasta USD 30.000 en capital semilla

TikTok, en alianza con New Ventures, anunció el lanzamiento oficial en Argentina de #EmprendeEnTikTok. Esta iniciativa gratuita está diseñada para fortalecer el crecimiento de emprendimientos, PyMEs y MiPyMEs locales mediante el uso estratégico de herramientas digitales. El programa combina capacitaciones, mentorías personalizadas y la posibilidad de acceder a capital semilla.

La convocatoria ya se encuentra abierta y los interesados tendrán tiempo de postularse hasta el 5 de julio de 2026. En su formato más amplio, el programa ofrece clases virtuales y gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido.

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TikTok lanza un programa para PyMEs

Cómo es el programa de aceleración de TikTok y cuáles son los premios

En paralelo a las clases abiertas, el programa seleccionará a 10 emprendimientos de todo el país para participar de un proceso intensivo de formación enfocado en estrategia de negocios, finanzas y crecimiento en la plataforma. Este proceso se divide en dos etapas:

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  • En la primera fase, los seleccionados participarán de nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas.

  • En la segunda fase, los tres proyectos más destacados avanzarán a una instancia de mentorías personalizadas.

Como gran incentivo final, estos tres finalistas accederán a capital semilla basándose en su desempeño. El fondo total de hasta USD 30.000 se repartirá de la siguiente manera:

  • El primer puesto recibirá USD 15.000.

  • El segundo lugar se llevará USD 10.000.

  • El tercer puesto obtendrá USD 5.000.

Requisitos para participar por el capital semilla

Quienes deseen postularse a las mentorías personalizadas y competir por el financiamiento deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Los requisitos estipulados son los siguientes:

  • Ser un emprendimiento o una MiPyME con al menos un año de operación en Argentina.

  • Contar con una facturación mínima comprobable de USD 10.000 en el último año fiscal.

  • Ser personas físicas o jurídicas con actividad comercial debidamente registrada.

  • Tener un perfil de negocios activo en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Los postulantes deberán ingresar al sitio web emprendeentiktok.com, elegir la modalidad deseada (clases, talleres o ambas) y completar el formulario correspondiente.

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