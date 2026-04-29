TikTok lanza un programa para PyMEs argentinas con premios de hasta USD 30.000 en capital semilla

En la primera fase, los seleccionados participarán de nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas.

En la segunda fase, los tres proyectos más destacados avanzarán a una instancia de mentorías personalizadas.

Como gran incentivo final, estos tres finalistas accederán a capital semilla basándose en su desempeño. El fondo total de hasta USD 30.000 se repartirá de la siguiente manera:

El primer puesto recibirá USD 15.000.

El segundo lugar se llevará USD 10.000.

El tercer puesto obtendrá USD 5.000.

Requisitos para participar por el capital semilla

Quienes deseen postularse a las mentorías personalizadas y competir por el financiamiento deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Los requisitos estipulados son los siguientes:

Ser un emprendimiento o una MiPyME con al menos un año de operación en Argentina.

Contar con una facturación mínima comprobable de USD 10.000 en el último año fiscal.

Ser personas físicas o jurídicas con actividad comercial debidamente registrada.

Tener un perfil de negocios activo en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Los postulantes deberán ingresar al sitio web emprendeentiktok.com, elegir la modalidad deseada (clases, talleres o ambas) y completar el formulario correspondiente.