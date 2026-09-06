"Alguien está mintiendo": el posteo de Javier Milei sobre consumo que delató el uso de inteligencia artificial
El mandatario compartió en sus redes sociales una imagen aparentemente editada para rebatir las críticas por la caída de las ventas y la actividad comercial.
En medio de los recurrentes debates económicos y las mediciones adversas sobre la caída del consumo interno, el presidente Javier Milei protagonizó un llamativo blooper digital en sus redes sociales al intentar defender su gestión con una foto que le valió un sinfín de respuestas por presunto uso de inteligencia artificial.
Con la intención de cuestionar los informes sobre la retracción de la actividad y las estadísticas del sector comercial, el jefe de Estado difundió una imagen para intentar demostrar una supuesta masiva concurrencia en centros de compras.
Acompañando la publicación, el mandatario escribió: "Shopping Soleil... Esto es inteligencia artificial o alguien está mintiendo mucho (las basuras de los micrófonos -95%- o los chantas de las encuestas berretas)... CIAO!", junto a una postal que mostraba un concurrido corredor de dicho centro comercial.
Acusaron a Javier Milei de usar inteligencia artificial
Lejos de cumplir con su objetivo político, el posteo se transformó rápidamente en el blanco de burlas y análisis detallados por parte de los internautas, quienes detectaron una innumerable cantidad de fallas técnicas típicas de la generación sintética de imágenes.
Los primeros cuestionamientos surgieron al observar la actitud de las personas retratadas: todas se encontraban completamente estáticas, con la mirada perdida y en posturas rígidas, más propias de una parada de transporte público que de un paseo de compras recreativo.
Con el correr de los minutos, el escrutinio digital profundizó el diagnóstico y dejó al descubierto múltiples indicios de edición artificial:
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Carteles confusos y textos ilegibles: La cartelería institucional del centro comercial presentaba tipografías indescifrables y distorsionadas.
Fallos en automóviles: Un vehículo exhibido en el interior del predio mostraba textos con escasa nitidez y bordes marcadamente irregulares.
Anomalías anatómicas: Varios usuarios señalaron tramos insólitos, como una persona que aparentaba tener tres pies u otra con dos pares de pantalones superpuestos.
Efectos visuales: Rostros con facciones deformadas o extrañas, fondos excesivamente difuminados y texturas con un acabado "suavizado" característico de los generadores automáticos de imágenes.
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