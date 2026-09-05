De la pantalla a la realidad: la inteligencia artificial reveló cómo se vería Vegeta si fuera real
La herramienta tecnológica creó imágenes de la caricatura de las esferas del dragón como si existiera de verdad. ¡No te las pierdas!
La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que recreara a Vegeta, la reconocida figura del mundo Dragon Ball.
Cómo se vería Vegeta si fuera la vida real, según la inteligencia artificial
Así se vería Vegeta en la vida real:
- Físico imponente: Vegeta conservaría su musculatura prominente y su altura imponente, características típicas de la raza saiyajin.
- Rasgos faciales marcados: Su rostro se define por una mandíbula prominente, cejas pobladas y una mirada intensa, capturando su personalidad seria y desafiante.
- Cabello negro azabache: El icónico cabello negro de Vegeta, usualmente en punta, se mantiene como un rasgo distintivo.
- Vestimenta: Algunos modelos lo imaginan con ropa similar a su traje de saiyajin, mientras que otros optan por un estilo más moderno, siempre manteniendo un toque de su actitud rebelde.
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