Qué pasó con Mercado Pago: usuarios reportaron fallas

El sitio especializado Downdetector registró un marcado aumento en los reportes de incidentes, según su gráfico de monitoreo. La mayoría de los problemas reportados por los usuarios se relacionan con fallos en los pagos (71%), inconvenientes con el sitio web (26%) y errores en la aplicación móvil (3%).

En este sentido, muchos usuarios manifestaron dificultades al intentar realizar transferencias desde sus cuentas bancarias hacia la billetera virtual de Mercado Pago, experimentando demoras o la no acreditación de los montos transferidos.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial para explicar el origen de estos inconvenientes ni ha proporcionado una estimación del tiempo necesario para restablecer la normalidad de sus servicios.

Mientras tanto, el descontento de los usuarios continúa en aumento, especialmente entre aquellos que dependen de la plataforma para pagar servicios o recibir pagos por trabajos independientes. De hecho, "Mercado Pago" es tendencia en la red social X por la cantidad de mensajes y hasta memes en su contra.

La caída se da justo en uno de los días en que la aplicación tiene descuentos para compras, por ejemplo, en supermercados de todo el país, lo que incrementaba aún más el malestar de los usuarios.

"Me ingresé el sueldo entero a Mercado Pago y ahora no me aparece ni en MP ni en el banco", lamentó uno de los usuarios. “Me transfirieron hace una hora y todavía no se me acredita”, escribió @Andrestobar1990 en respuesta a otra usuaria.

Respuesta: "Estamos trabajando para solucionarlos".



