El crudo relato del nieto de la directora de Ballet Salta: "La primera vez fue cuando tenía 10 años"

"Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido. Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez", señaló Emanuel.

A confesión de parte, el joven y sus padres acudieron a una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y así inició el proceso legal que terminó esta semana con la condena a la bailarina y su marido, dos referentes en la cultura de Salta.

directora de Ballet Salta y su marido condenados por abusar a su nieto

"Yo hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Me dijo una psicóloga en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre", reconoció en declaraciones reproducidas por el sitio Infobae.

Marina Tondini de Jiménez tiene 74 años, lo que la habilita a pedir el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad. Sin embargo, la sentencia aún no está firme porque sus abogados apelaron el fallo.

"Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias", señaló el joven.

"Mi abuelo me pidió que retirara la denuncia, y cuando le dije que no podía, lo bloqueé. Ninguno de los miembros de mi familia me apoyó", reveló en una entrevista reciente a medios de Salta, donde el caso revolucionó el ambiente artístico.

"Lo más importante para mí ya pasó. Se hizo justicia. Pero quiero que se cumpla la condena y que no haya sorpresas por buena conducta", sentenció.